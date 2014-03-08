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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Барселона
Вальядолид - Барселона: обзор матча 08 марта 2014
Вальядолид
08.03.2014, суббота, 19:00
Испания. Примера, 27 тур
1 : 0
Завершен
Барселона
17'
Ф. Росси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Барселона
Желтая карточка
Л. Састре
90'
+1
Желтая карточка
А. Рубио
82'
Желтая карточка
К. Пенья
75'
73'
Замена
К. Тельо
️️️️
Неймар
72'
Замена
С. Роберто
️️️️
Ж. Пике
Замена
В. Рама
️️️️
З. Бергдич
71'
65'
Желтая карточка
Ж. Пике
Замена
О. Гонсалес
️️️️
Манушу
65'
61'
Замена
А. Санчес
️️️️
С. Фабрегас
Замена
Л. Састре
️️️️
М. Валиенте
59'
Травма
М. Валиенте
58'
Желтая карточка
Ф. Росси
52'
Желтая карточка
З. Бергдич
46'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Росси
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
13
Диего Мариньо
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
4
Марк Валиенте
ЦЗ
18
Хесус Руэда
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ПЗ
19
Закария Бергдич
ЛП
7
Фаусто Росси
ЦП
18
Альваро Рубио
(К)
ПП
24
Хави Гуэрра
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
3
Адриано
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Хави
(К)
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Херардо Мартино
Вальядолид
25
Хайме Хименес
ВР
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
22
Луис Састре
ЦП
10
Оскар Гонсалес
ЦП
12
Умберто Осорио
ЦФ
19
Вальдет Рама
ЦФ
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
Барселона
13
Ойер
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
3-2-3-2
13
Мариньо
23
Митрович
4
Валиенте
18
Руэда
17
Пенья
2
Рукавина
19
Бергдич
7
Росси
18
Рубио
9
Манушу
24
Гуэрра
4-1-2-3
26
Вальдес
10
Алвес
14
Маскерано
3
Пике
3
Адриано
5
Бускетс
6
Хави
4
Фабрегас
9
Педро
10
Месси
10
Неймар
19
Бергдич
19
Рама
19
Рама
19
Бергдич
4
Валиенте
22
Састре
22
Састре
4
Валиенте
9
Манушу
10
Гонсалес
10
Гонсалес
9
Манушу
3
Пике
6
Роберто
6
Роберто
3
Пике
10
Неймар
37
Тельо
37
Тельо
10
Неймар
4
Фабрегас
4
Санчес
4
Санчес
4
Фабрегас
Остались в запасе
Вальядолид
Барселона
12
Умберто Осорио
ЦФ
25
Хайме Хименес
ВР
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
13
Ойер
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
12
Умберто Осорио
ЦФ
25
Хайме Хименес
ВР
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча Вальядолид - Барселона
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
- : -
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Хосе Соррилья
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 18:55 (прямая)
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