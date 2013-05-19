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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Вальядолид
Барселона - Вальядолид: обзор матча 19 мая 2013
Барселона
19.05.2013, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 36 тур
2 : 1
Завершен
Вальядолид
21'
Педро
40'
М. Валиенте (АГ)
87'
В. Перес (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Вальядолид
87'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
В. Перес
83'
Замена
Л. Састре
️️️️
А. Рубио
Замена
К. Тельо
️️️️
С. Фабрегас
81'
76'
Замена
Манушу
️️️️
Х. Гуэрра
Замена
Джонатан
️️️️
А. Иньеста
75'
67'
Замена
А. Буэно
️️️️
О. Гонсалес
Замена
Т. Алькантара
️️️️
С. Бускетс
63'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
М. Валиенте
40'
ГОЛ! 1:0!
Педро
Пас отдал
Хави
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
7
Давид Вилья
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Хави
(К)
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
9
Педро
ПВ
4
Сеск Фабрегас
ЦФ
Главный тренер
Тито Виланова
Вальядолид
25
Хайме Хименес
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
4
Марк Валиенте
ЦЗ
18
Хесус Руэда
ЦЗ
17
Карлос Пенья
ПЗ
7
Омар
ЛП
20
Виктор Перес
ОП
18
Альваро Рубио
ОП
10
Оскар Гонсалес
ЦП
12
Даниэль Ларссон
ПП
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
6
Джонатан
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Вальядолид
25
Дани Эрнандес
ВР
5
Энрике Серену
ЦЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
22
Луис Састре
ЦП
19
Вальдет Рама
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
4-1-2-2-1
26
Вальдес
18
Альба
14
Маскерано
3
Пике
33
Монтойя
5
Бускетс
6
Хави
8
Иньеста
7
Вилья
9
Педро
4
Фабрегас
4-2-3-1
25
Хименес
17
Пенья
4
Валиенте
18
Руэда
18
Баленсиага
20
Перес
18
Рубио
12
Ларссон
10
Гонсалес
7
Омар
24
Гуэрра
5
Бускетс
6
Алькантара
6
Алькантара
5
Бускетс
8
Иньеста
6
Джонатан
6
Джонатан
8
Иньеста
4
Фабрегас
37
Тельо
37
Тельо
4
Фабрегас
18
Рубио
22
Састре
22
Састре
18
Рубио
10
Гонсалес
19
Буэно
19
Буэно
10
Гонсалес
24
Гуэрра
9
Манушу
9
Манушу
24
Гуэрра
Остались в запасе
Барселона
Вальядолид
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
8
Александр Сонг
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Тито Виланова
19
Вальдет Рама
ЦФ
25
Дани Эрнандес
ВР
5
Энрике Серену
ЦЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
8
Александр Сонг
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Остались в запасе
19
Вальдет Рама
ЦФ
25
Дани Эрнандес
ВР
5
Энрике Серену
ЦЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
Главный тренер
Тито Виланова
Главный тренер
Мирослав Джукич
Статистика матча Барселона - Вальядолид
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
- : -
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 9 тур
Вальядолид
5 : 0
12.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:55 (прямая)
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