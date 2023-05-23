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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Барселона
Вальядолид - Барселона: обзор матча 23 мая 2023
Вальядолид
23.05.2023, вторник, 23:00
Испания. Примера, 36 тур
3 : 1
Завершен
Барселона
2'
А. Кристенсен (АГ)
22'
К. Ларин (П)
73'
Г. Плата
84'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вальядолид - Барселона
84'
ГОЛ! 3:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
Ф. де Йонг
76'
Замена
А. Фати
️️️️
Гави
ГОЛ! 3:0!
Г. Плата
Пас отдал
К. Ларин
73'
Замена
Л. Роша
️️️️
Д. Мачис
71'
Замена
К. Перес
️️️️
О. Плано
71'
63'
Замена
У. Дембеле
️️️️
П. Торре
63'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Рафинья
62'
Желтая карточка
Рафинья
Замена
Мончу
️️️️
Л. Оласа
56'
Замена
С. Эскудеро
️️️️
Р. Меса
56'
46'
Замена
Ф. Кессье
️️️️
С. Роберто
46'
Замена
И. Пенья
️️️️
М. тер Стеген
Желтая карточка
И. Фреснеда
27'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Ларин
22'
Замена
Д. Торрес
️️️️
Х. Фернандес
16'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Кристенсен
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
16
Роке Меса
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
19
Гонсало Плата
ПВ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
3
Алекс Бальде
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
6
Гави
ЦП
20
Пабло Торре
АП
11
Рафинья
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Вальядолид
1
Серхио Асенхо
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
33
Víctor Rofino
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
71
Кике Перес
ЦП
6
Мончу
ЦП
19
Ivan Bikoue
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
30
Бабатунде Акинсола
ЦФ
Барселона
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Марк Касадо
ОП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
14
Ферран Торрес
ПВ
4-2-3-1
1
Масип
15
Оласа
15
Санчес
12
Фернандес
22
Фреснеда
16
Меса
18
Агуадо
11
Мачис
20
Плано
19
Плата
9
Ларин
4-3-2-1
1
тер Стеген
3
Алонсо
15
Кристенсен
24
Гарсия
3
Бальде
6
Роберто
21
де Йонг
6
Гави
11
Рафинья
20
Торре
9
Левандовски
16
Меса
18
Эскудеро
18
Эскудеро
16
Меса
12
Фернандес
4
Торрес
4
Торрес
12
Фернандес
11
Мачис
2
Роша
2
Роша
11
Мачис
20
Плано
71
Перес
71
Перес
20
Плано
15
Оласа
6
Мончу
6
Мончу
15
Оласа
1
тер Стеген
1
Пенья
1
Пенья
1
тер Стеген
6
Роберто
19
Кессье
19
Кессье
6
Роберто
6
Гави
31
Фати
31
Фати
6
Гави
20
Торре
10
Дембеле
10
Дембеле
20
Торре
11
Рафинья
14
Торрес
14
Торрес
11
Рафинья
Остались в запасе
Вальядолид
Барселона
1
Серхио Асенхо
ВР
33
Víctor Rofino
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
19
Ivan Bikoue
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
30
Бабатунде Акинсола
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
1
Арнау Тенас
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Марк Касадо
ОП
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
33
Víctor Rofino
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
19
Ivan Bikoue
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
30
Бабатунде Акинсола
ЦФ
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Марк Касадо
ОП
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Статистика матча Вальядолид - Барселона
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
Хосе Соррилья
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