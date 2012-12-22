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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Барселона
Вальядолид - Барселона: обзор матча 22 декабря 2012
Вальядолид
22.12.2012, суббота, 21:00
Испания. Примера, 17 тур
1 : 3
Завершен
Барселона
89'
Х. Гуэрра
43'
Хави
59'
Л. Месси
90+4'
К. Тельо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Барселона
90'
+4
ГОЛ! 1:3!
К. Тельо
Пас отдал
А. Иньеста
90'
+3
Замена
К. Тельо
️️️️
Педро
ГОЛ! 1:2!
Х. Гуэрра
89'
84'
Замена
А. Иньеста
️️️️
Т. Алькантара
Замена
Х. Бараха
️️️️
Л. Састре
83'
77'
Замена
Д. Вилья
️️️️
А. Санчес
Замена
Х. Гуэрра
️️️️
Манушу
75'
Желтая карточка
О. Гонсалес
66'
Замена
Р. Пенья
️️️️
А. Буэно
65'
59'
ГОЛ! 0:2!
Л. Месси
Пас отдал
Хави
Желтая карточка
Л. Састре
52'
43'
ГОЛ! 0:1!
Хави
Пас отдал
Ж. Альба
40'
Желтая карточка
Т. Алькантара
Желтая карточка
Э. Серену
35'
Желтая карточка
А. Буэно
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
25
Дани Эрнандес
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
5
Энрике Серену
ЦЗ
4
Марк Валиенте
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ПЗ
10
Оскар Гонсалес
ЛП
7
Омар
ОП
22
Луис Састре
ОП
20
Виктор Перес
ПП
19
Альберто Буэно
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
18
Жорди Альба
ЛАЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Хави
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Жорди Роура
Вальядолид
25
Хайме Хименес
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
18
Альваро Рубио
ЦП
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
8
Андрес Иньеста
ЦП
6
Джонатан
ЦП
7
Давид Вилья
ЦФ
4-2-2-2
25
Эрнандес
18
Баленсиага
5
Серену
4
Валиенте
2
Рукавина
7
Омар
22
Састре
10
Гонсалес
20
Перес
9
Манушу
19
Буэно
3-2-2-2-1
26
Вальдес
10
Алвес
14
Маскерано
3
Пике
5
Бускетс
18
Альба
6
Хави
6
Алькантара
9
Педро
10
Месси
4
Санчес
22
Састре
8
Бараха
8
Бараха
22
Састре
19
Буэно
7
Пенья
7
Пенья
19
Буэно
9
Манушу
24
Гуэрра
24
Гуэрра
9
Манушу
6
Алькантара
8
Иньеста
8
Иньеста
6
Алькантара
9
Педро
37
Тельо
37
Тельо
9
Педро
4
Санчес
7
Вилья
7
Вилья
4
Санчес
Остались в запасе
Вальядолид
Барселона
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
25
Хайме Хименес
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
18
Альваро Рубио
ЦП
Главный тренер
Мирослав Джукич
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
6
Джонатан
ЦП
Главный тренер
Жорди Роура
Остались в запасе
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
25
Хайме Хименес
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
18
Альваро Рубио
ЦП
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
6
Джонатан
ЦП
Главный тренер
Мирослав Джукич
Главный тренер
Жорди Роура
Статистика матча Вальядолид - Барселона
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
- : -
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 9 тур
Вальядолид
5 : 0
12.10.2026
Альбасете
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Хосе Соррилья
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 20:55 (прямая)
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