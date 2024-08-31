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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Вальядолид
Барселона - Вальядолид: обзор матча 31 августа 2024
Барселона
31.08.2024, суббота, 18:00
Испания. Примера, 4 тур
7 : 0
Завершен
Вальядолид
20'
Рафинья
24'
Р. Левандовски
45+2'
Ж. Кунде
64'
Рафинья
72'
Рафинья
82'
Д. Ольмо
85'
Ф. Торрес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барселона - Вальядолид
88'
Замена
Д. Озкаджар
️️️️
К. Перес
88'
Замена
В. Месегер
️️️️
Р. Моро
ГОЛ! 7:0!
Ф. Торрес
Пас отдал
Рафинья
85'
Замена
П. Торре
️️️️
Д. Ольмо
83'
ГОЛ! 6:0!
Д. Ольмо
Пас отдал
Рафинья
82'
74'
Желтая карточка
К. Перес
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Р. Левандовски
73'
ГОЛ! 5:0!
Рафинья
Пас отдал
Л. Ямаль
72'
ГОЛ! 4:0!
Рафинья
Пас отдал
Р. Левандовски
64'
Замена
С. Домингес
️️️️
П. Кубарси
61'
Замена
Ф. Лопес
️️️️
Педри
61'
Замена
Э. Гарсия
️️️️
М. Касадо
61'
57'
Замена
Чуки
️️️️
С. Амалла
56'
Замена
Х. Латаса
️️️️
М. Андре
ГОЛ! 3:0!
Ж. Кунде
45'
+2
45'
Желтая карточка
Х. Санчес
ГОЛ! 2:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
Л. Ямаль
24'
ГОЛ! 1:0!
Рафинья
Пас отдал
П. Кубарси
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
(К)
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
6
Марк Касадо
ОП
8
Педри
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
10
Ламин Ямаль
ПВ
11
Рафинья
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Вальядолид
1
Карл Хейн
ВР
15
Хави Санчес
(К)
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
24
Станко Юрич
ОП
71
Кике Перес
ЦП
21
Селим Амалла
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
18
Рауль Моро
ЦФ
10
Маркос Андре
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Барселона
13
Андер Астралага
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
7
Фермин Лопес
ЦП
20
Пабло Торре
АП
9
Ферран Торрес
ПВ
10
Пау Виктор
ЦФ
Вальядолид
13
Андре Феррейра
ВР
32
Коке Иглесиас
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
34
Рауль Часко
ЦП
20
Чуки
ЦП
23
Марио Мартин
ЦП
23
Виктор Месегер
ЦП
9
Хуанми Латаса
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
4-1-1-3-1
1
тер Стеген
3
Бальде
5
Кубарси
26
Мартинес
23
Кунде
6
Касадо
8
Педри
10
Ямаль
20
Ольмо
11
Рафинья
9
Левандовски
4-1-2-1-2
1
Хейн
2
Роша
15
Санчес
5
Джемерт
2
Перес
24
Юрич
71
Перес
21
Амалла
10
Санчес
10
Андре
18
Моро
5
Кубарси
36
Домингес
36
Домингес
5
Кубарси
6
Касадо
24
Гарсия
24
Гарсия
6
Касадо
8
Педри
7
Лопес
7
Лопес
8
Педри
20
Ольмо
20
Торре
20
Торре
20
Ольмо
9
Левандовски
9
Торрес
9
Торрес
9
Левандовски
71
Перес
39
Озкаджар
39
Озкаджар
71
Перес
21
Амалла
20
Чуки
20
Чуки
21
Амалла
18
Моро
23
Месегер
23
Месегер
18
Моро
10
Андре
9
Латаса
9
Латаса
10
Андре
Остались в запасе
Барселона
Вальядолид
13
Андер Астралага
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
13
Андре Феррейра
ВР
32
Коке Иглесиас
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
34
Рауль Часко
ЦП
23
Марио Мартин
ЦП
11
Дарвин Мачис
ЛВ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Остались в запасе
13
Андер Астралага
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
10
Пау Виктор
ЦФ
Остались в запасе
13
Андре Феррейра
ВР
32
Коке Иглесиас
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
34
Рауль Часко
ЦП
23
Марио Мартин
ЦП
11
Дарвин Мачис
ЛВ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Статистика матча Барселона - Вальядолид
2
Всего ударов по воротам
23
4
Удары в створ
11
1
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
10
1
Нарушения
6
12
Офсайды
4
4
Количество передач
595
247
Сейвы
1
4
Точность передач %
91
79
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
17
2
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
3.84
0.43
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Вальядолид
Испания. Сегунда, 17 тур
Жирона
- : -
06.12.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
3 : 1
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Информация о матче
Главный судья:
Исидро Диас де Мера Эскудерос
Стадион:
Олимпико де Монжуик
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