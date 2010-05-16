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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Вальядолид
Барселона - Вальядолид: обзор матча 16 мая 2010
Барселона
16.05.2010, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 38 тур
4 : 0
Завершен
Вальядолид
27'
Л. Прието (АГ)
31'
Педро
62'
Л. Месси
76'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Вальядолид
Замена
А. Иньеста
️️️️
Педро
Замена
З. Ибрагимович
️️️️
Д. Алвес
Замена
Кеко
️️️️
Манушу
Замена
Т. Анри
️️️️
Б. Кркич
ГОЛ! 4:0!
Л. Месси
Пас отдал
Ж. Пике
Желтая карточка
Д. Алвес
Замена
Э. Фонт
️️️️
Л. Прието
ГОЛ! 3:0!
Л. Месси
Пас отдал
Я. Туре
Желтая карточка
Х. Бараха
Желтая карточка
Манушу
Замена
Н. Алеман
️️️️
Х. Сесма
ГОЛ! 2:0!
Педро
Пас отдал
Л. Месси
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Л. Прието
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Вальядолид
1
Якобо
ВР
5
Энрике Серену
ЦЗ
17
Луис Прието
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
4
Пеле
ЦП
8
Хавьер Бараха
ЦП
19
Хонатан Сесма
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Клементе
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Габриэль Милито
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
12
Тьерри Анри
ЛФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Вальядолид
1
Хусто Вильяр
ВР
20
Кеко
ЦП
6
Харис Медуньянин
ЦП
7
Наусет Алеман
ЦП
8
Фабиан Каноббио
АП
23
Маркитос
АП
14
Эктор Фонт
АП
19
Альберто Буэно
ЦФ
4-3-2-1
26
Вальдес
22
Абидаль
5
Пуйоль
3
Пике
10
Алвес
20
Кейта
42
Туре
5
Бускетс
10
Месси
9
Педро
9
Кркич
4-2-1-2
1
Якобо
19
Лопес
5
Серену
17
Прието
19
Барраган
4
Пеле
8
Бараха
19
Сесма
9
Манушу
19
Коста
9
Педро
8
Иньеста
8
Иньеста
9
Педро
9
Кркич
12
Анри
12
Анри
9
Кркич
10
Алвес
11
Ибрагимович
11
Ибрагимович
10
Алвес
9
Манушу
20
Кеко
20
Кеко
9
Манушу
19
Сесма
7
Алеман
7
Алеман
19
Сесма
17
Прието
14
Фонт
14
Фонт
17
Прието
Остались в запасе
Барселона
Вальядолид
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Габриэль Милито
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Хусто Вильяр
ВР
6
Харис Медуньянин
ЦП
8
Фабиан Каноббио
АП
23
Маркитос
АП
19
Альберто Буэно
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Клементе
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Габриэль Милито
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
Остались в запасе
1
Хусто Вильяр
ВР
6
Харис Медуньянин
ЦП
8
Фабиан Каноббио
АП
23
Маркитос
АП
19
Альберто Буэно
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Хавьер Клементе
Статистика матча Барселона - Вальядолид
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
- : -
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 9 тур
Вальядолид
0 : 0
12.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Анхель Перес Ласа
(Сан-Себастьян)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:55 (прямая)
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