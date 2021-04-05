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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Вальядолид
Барселона - Вальядолид: обзор матча 05 апреля 2021
Барселона
05.04.2021, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 29 тур
1 : 0
Завершен
Вальядолид
90'
У. Дембеле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Вальядолид
ГОЛ! 1:0!
У. Дембеле
Пас отдал
Р. Араухо
90'
Замена
Р. Пуч
️️️️
С. Дест
87'
85'
Замена
В. Рубио
️️️️
К. Кодро
Желтая карточка
М. Брейтуэйт
84'
80'
Желтая карточка
Ж. Масип
79'
Красная карточка
О. Плано
77'
Замена
М. Андре
️️️️
С. Гвардиола
Замена
И. Мориба
️️️️
Педри
77'
73'
Желтая карточка
С. Гвардиола
65'
Замена
П. Эрвияс
️️️️
С. Джанко
Замена
М. Брейтуэйт
️️️️
С. Бускетс
64'
Замена
Тринкау
️️️️
А. Гризманн
63'
Замена
Р. Араухо
️️️️
О. Мингеса
63'
Желтая карточка
О. Мингеса
43'
40'
Желтая карточка
Б. Гонсалес
Желтая карточка
А. Гризманн
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Педри
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
22
Начо Мартинес
ЛЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
16
Роке Меса
ЦП
4
Рубен Алькарас
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Барселона
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
10
Рики Пуч
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
Вальядолид
26
Самуэль Перес
ВР
12
Мигель Рубио
ЦЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
20
Ориоль Рей
ОП
14
Пабло Эрвияс
ПВ
8
Хосе Саласар
ЦФ
10
Маркос Андре
ЦФ
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
18
Альба
30
Мингеса
2
Лангле
8
Дест
5
Бускетс
8
Педри
21
де Йонг
10
Месси
10
Дембеле
7
Гризманн
3-2-2-1-2
1
Масип
15
Оласа
15
Санчес
18
Гонсалес
17
Джанко
22
Мартинес
16
Меса
4
Алькарас
20
Плано
19
Кодро
14
Гвардиола
30
Мингеса
33
Араухо
33
Араухо
30
Мингеса
8
Дест
10
Пуч
10
Пуч
8
Дест
8
Педри
6
Мориба
6
Мориба
8
Педри
5
Бускетс
22
Брейтуэйт
22
Брейтуэйт
5
Бускетс
7
Гризманн
7
Тринкау
7
Тринкау
7
Гризманн
19
Кодро
20
Рубио
20
Рубио
19
Кодро
17
Джанко
14
Эрвияс
14
Эрвияс
17
Джанко
14
Гвардиола
10
Андре
10
Андре
14
Гвардиола
Остались в запасе
Барселона
Вальядолид
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
Главный тренер
Рональд Куман
20
Ориоль Рей
ОП
12
Мигель Рубио
ЦЗ
8
Хосе Саласар
ЦФ
26
Самуэль Перес
ВР
19
Тони Вилья
ЛВ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
Остались в запасе
20
Ориоль Рей
ОП
12
Мигель Рубио
ЦЗ
8
Хосе Саласар
ЦФ
26
Самуэль Перес
ВР
19
Тони Вилья
ЛВ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Барселона - Вальядолид
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Информация о матче
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