Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Барселона
Вальядолид - Барселона: обзор матча 25 августа 2018
Вальядолид
25.08.2018, суббота, 23:15
Испания. Примера, 2 тур
0 : 1
Завершен
Барселона
57'
У. Дембеле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Барселона
90'
+1
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
Л. Суарес
Замена
Д. Верде
️️️️
Т. Вилья
87'
84'
Замена
Малком
️️️️
Ф. Коутиньо
76'
Замена
А. Видаль
️️️️
У. Дембеле
Замена
Д. Чоп
️️️️
Э. Унал
70'
Замена
Кеко
️️️️
Б. Фернандес
64'
60'
Желтая карточка
Ж. Пике
57'
ГОЛ! 0:1!
У. Дембеле
Пас отдал
С. Роберто
Желтая карточка
Э. Унал
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
17
Хави Мойяно
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
8
Борха Фернандес
ЦП
23
Ануар
ЦП
4
Рубен Алькарас
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Вальядолид
26
Самуэль Перес
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
21
Мичел
ЦП
2
Антонито
ЦП
20
Кеко
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Барселона
2
Клеман Лангле
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
6
Артур
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Малком
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
4-3-2-1
1
Масип
22
Мартинес
22
Кико
20
Калеро
17
Мойяно
8
Фернандес
23
Ануар
4
Алькарас
19
Вилья
20
Плано
19
Унал
3-1-2-3-1
1
тер Стеген
3
Пике
14
Умтити
18
Альба
5
Бускетс
6
Роберто
11
Ракитич
10
Дембеле
10
Месси
11
Коутиньо
9
Суарес
8
Фернандес
20
Кеко
20
Кеко
8
Фернандес
19
Унал
9
Чоп
9
Чоп
19
Унал
19
Вилья
10
Верде
10
Верде
19
Вилья
10
Дембеле
23
Видаль
23
Видаль
10
Дембеле
11
Коутиньо
10
Малком
10
Малком
11
Коутиньо
9
Суарес
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
9
Суарес
Остались в запасе
Вальядолид
Барселона
26
Самуэль Перес
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
21
Мичел
ЦП
2
Антонито
ЦП
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
2
Клеман Лангле
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
6
Артур
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
26
Самуэль Перес
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
21
Мичел
ЦП
2
Антонито
ЦП
Остались в запасе
2
Клеман Лангле
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
6
Артур
ЦП
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Вальядолид - Барселона
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
- : -
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Хосе Соррилья
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 3
Новости команд
Все
Вальядолид
Барселона
Защитник «Родины»: «Мбаппе подошел бы нам больше, чем Ямаль»
11:43
2
Ла Лига: шансы «Барселоны» и «Вильярреала» на победу в матче 13-го тура
09:04
Флик попросил «Барселону» усилить зимой две позиции
Вчера, 20:08
Колыванов оценил, сможет ли Батраков заиграть в «Барселоне» и «Баварии»
Вчера, 11:18
3
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
У Рахимова появился вариант в Европе
11 апреля
5
«Вальядолид» – «Гранада»: прогноз и ставки на матч 3 ноября 2025 с коэффициентом 2.05
2025.11.02 10:33
«Зенит» заинтересовался марокканским хавбеком
2025.09.24 10:50
2
«Леганес» – «Вальядолид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025
2025.05.24 18:20
Роналдо продал свой клуб
2025.05.23 21:18
1
Защитник «Родины»: «Мбаппе подошел бы нам больше, чем Ямаль»
11:43
2
Ла Лига: шансы «Барселоны» и «Вильярреала» на победу в матче 13-го тура
09:04
Флик попросил «Барселону» усилить зимой две позиции
Вчера, 20:08
Колыванов оценил, сможет ли Батраков заиграть в «Барселоне» и «Баварии»
Вчера, 11:18
3
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+