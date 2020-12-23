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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Барселона
Вальядолид - Барселона: обзор матча 23 декабря 2020
Вальядолид
23.12.2020, среда, 00:01
Испания. Примера, 15 тур
0 : 3
Завершен
Барселона
21'
К. Лангле
35'
М. Брейтуэйт
65'
Л. Месси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Барселона
81'
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
Педри
Замена
С. Гвардиола
️️️️
Х. Санчес
79'
Желтая карточка
Х. Фернандес
77'
71'
Замена
Х. Фирпо
️️️️
Ж. Альба
71'
Замена
С. Бускетс
️️️️
Ф. де Йонг
71'
Замена
С. Умтити
️️️️
Р. Араухо
68'
Желтая карточка
Ф. де Йонг
65'
ГОЛ! 0:3!
Л. Месси
Пас отдал
Педри
62'
Желтая карточка
Ж. Альба
Замена
Ф. Орельяна
️️️️
Жота
57'
Замена
К. Перес
️️️️
О. Плано
57'
Замена
Р. Меса
️️️️
Мичел
57'
Замена
Т. Вилья
️️️️
М. Андре
46'
35'
ГОЛ! 0:2!
М. Брейтуэйт
Пас отдал
С. Дест
21'
ГОЛ! 0:1!
К. Лангле
Пас отдал
Л. Месси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
7
Жота
ЛВ
21
Мичел
ЦП
4
Рубен Алькарас
ЦП
14
Пабло Эрвияс
ПВ
20
Оскар Плано
ПВ
19
Шон Вайссман
ЦФ
10
Маркос Андре
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
8
Педри
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Вальядолид
13
Роберто
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
19
Тони Вилья
ЛВ
16
Роке Меса
ЦП
6
Феде
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Барселона
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
10
Рики Пуч
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
3-2-3-2
1
Масип
22
Мартинес
15
Санчес
12
Фернандес
21
Мичел
4
Алькарас
7
Жота
14
Эрвияс
20
Плано
10
Андре
19
Вайссман
3-2-3-1-1
1
тер Стеген
30
Мингеса
33
Араухо
2
Лангле
8
Дест
18
Альба
8
Педри
21
де Йонг
15
Пьянич
10
Месси
22
Брейтуэйт
10
Андре
19
Вилья
19
Вилья
10
Андре
21
Мичел
16
Меса
16
Меса
21
Мичел
20
Плано
71
Перес
71
Перес
20
Плано
7
Жота
14
Орельяна
14
Орельяна
7
Жота
15
Санчес
14
Гвардиола
14
Гвардиола
15
Санчес
8
Педри
11
Коутиньо
11
Коутиньо
8
Педри
18
Альба
23
Фирпо
23
Фирпо
18
Альба
33
Араухо
14
Умтити
14
Умтити
33
Араухо
21
де Йонг
5
Бускетс
5
Бускетс
21
де Йонг
Остались в запасе
Вальядолид
Барселона
20
Вальдо Рубио
ЛВ
2
Луис Перес
ПЗ
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
13
Роберто
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
6
Феде
ЦП
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
10
Рики Пуч
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
20
Вальдо Рубио
ЛВ
2
Луис Перес
ПЗ
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
13
Роберто
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
6
Феде
ЦП
Остались в запасе
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
10
Рики Пуч
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Вальядолид - Барселона
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Хосе Соррилья
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