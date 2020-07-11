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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Барселона
Вальядолид - Барселона: обзор матча 11 июля 2020
Вальядолид
11.07.2020, суббота, 20:30
Испания. Примера, 36 тур
0 : 1
Завершен
Барселона
15'
А. Видаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Барселона
Замена
В. Рубио
️️️️
О. Плано
80'
74'
Замена
Х. Фирпо
️️️️
С. Бускетс
Желтая карточка
К. Перес
65'
Замена
С. Рамирес
️️️️
С. Гвардиола
61'
60'
Желтая карточка
С. Бускетс
57'
Замена
И. Ракитич
️️️️
Р. Пуч
57'
Замена
Р. Араухо
️️️️
К. Лангле
46'
Замена
Л. Суарес
️️️️
А. Гризманн
Замена
П. Эрвияс
️️️️
Х. Фернандес
46'
Замена
Э. Унал
️️️️
Р. Алькарас
46'
Желтая карточка
Р. Алькарас
45'
40'
Желтая карточка
К. Лангле
Замена
Н. Мартинес
️️️️
Р. Гарсия
25'
15'
ГОЛ! 0:1!
А. Видаль
Пас отдал
Л. Месси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
17
Хави Мойяно
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
6
Феде
ЦП
4
Рубен Алькарас
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Вальядолид
13
Хосе Антонио Каро
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
23
Диего Аленде
ЦЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
19
Тони Вилья
ЛВ
2
Антонито
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
14
Пабло Эрвияс
ПВ
17
Виктор Гарсия
ЦФ
20
Энес Унал
ЦФ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Барселона
1
Арнау Тенас
ВР
33
Нето
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Масип
22
Кико
15
Санчес
12
Фернандес
15
Гарсия
17
Мойяно
6
Феде
4
Алькарас
71
Перес
20
Плано
14
Гвардиола
4-1-3-1-1
1
тер Стеген
27
Семеду
3
Пике
2
Лангле
18
Альба
5
Бускетс
6
Роберто
23
Видаль
10
Пуч
10
Месси
7
Гризманн
20
Плано
20
Рубио
20
Рубио
20
Плано
12
Фернандес
14
Эрвияс
14
Эрвияс
12
Фернандес
15
Гарсия
22
Мартинес
22
Мартинес
15
Гарсия
4
Алькарас
20
Унал
20
Унал
4
Алькарас
14
Гвардиола
19
Рамирес
19
Рамирес
14
Гвардиола
5
Бускетс
23
Фирпо
23
Фирпо
5
Бускетс
2
Лангле
33
Араухо
33
Араухо
2
Лангле
10
Пуч
11
Ракитич
11
Ракитич
10
Пуч
7
Гризманн
9
Суарес
9
Суарес
7
Гризманн
Остались в запасе
Вальядолид
Барселона
17
Виктор Гарсия
ЦФ
19
Тони Вилья
ЛВ
13
Хосе Антонио Каро
ВР
23
Диего Аленде
ЦЗ
2
Антонито
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
1
Арнау Тенас
ВР
33
Нето
ВР
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Остались в запасе
17
Виктор Гарсия
ЦФ
19
Тони Вилья
ЛВ
13
Хосе Антонио Каро
ВР
23
Диего Аленде
ЦЗ
2
Антонито
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
33
Нето
ВР
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Главный тренер
Энрике Сетьен
Статистика матча Вальядолид - Барселона
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Хосе Соррилья
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