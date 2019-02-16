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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Вальядолид
Барселона - Вальядолид: обзор матча 16 февраля 2019
Барселона
16.02.2019, суббота, 22:45
Испания. Примера, 24 тур
1 : 0
Завершен
Вальядолид
43'
Л. Месси (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Вальядолид
79'
Замена
Кеко
️️️️
Э. Унал
Замена
И. Ракитич
️️️️
К. Аленья
76'
70'
Желтая карточка
Мичел
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
У. Дембеле
70'
68'
Замена
Т. Вилья
️️️️
Д. Верде
Желтая карточка
Л. Месси
67'
Замена
Л. Суарес
️️️️
К. Боатенг
60'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Месси
43'
34'
Желтая карточка
Ануар
11'
Желтая карточка
Э. Унал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
18
Жорди Альба
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
21
Мичел
ЦП
23
Ануар
ЦП
2
Антонито
ЦП
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
19
Энес Унал
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Барселона
2
Клеман Лангле
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Малком
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Вальядолид
13
Йоель Родригес
ВР
17
Хави Мойяно
ЦЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
8
Борха Фернандес
ЦП
20
Кеко
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
3-4-3
1
тер Стеген
3
Пике
4
Вермален
18
Альба
6
Роберто
5
Бускетс
23
Видаль
10
Аленья
10
Месси
27
Боатенг
10
Дембеле
4-3-3
1
Масип
20
Калеро
12
Фернандес
22
Кико
22
Мартинес
21
Мичел
23
Ануар
2
Антонито
10
Верде
19
Унал
14
Гвардиола
10
Дембеле
11
Коутиньо
11
Коутиньо
10
Дембеле
10
Аленья
11
Ракитич
11
Ракитич
10
Аленья
27
Боатенг
9
Суарес
9
Суарес
27
Боатенг
10
Верде
19
Вилья
19
Вилья
10
Верде
19
Унал
20
Кеко
20
Кеко
19
Унал
Остались в запасе
Барселона
Вальядолид
2
Клеман Лангле
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
10
Малком
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
13
Йоель Родригес
ВР
17
Хави Мойяно
ЦЗ
8
Борха Фернандес
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Остались в запасе
2
Клеман Лангле
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
10
Малком
ПВ
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
17
Хави Мойяно
ЦЗ
8
Борха Фернандес
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Диего Кокка
Статистика матча Барселона - Вальядолид
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Вальядолид
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
- : -
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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