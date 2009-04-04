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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Барселона
Вальядолид - Барселона: обзор матча 04 апреля 2009
Вальядолид
04.04.2009, суббота, 22:00
Испания. Примера, 29 тур
0 : 1
Завершен
Барселона
41'
С. Это'О
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Барселона
+1
Замена
Э. Гудьонсен
️️️️
А. Иньеста
Замена
Х. Бараха
️️️️
Л. Прието
Замена
Л. Месси
️️️️
Педро
Замена
Д. Алвес
️️️️
М. Сильвинью
Замена
Б. Огбече
️️️️
М. Агирре
Замена
Д. Эскудеро
️️️️
Х. Сесма
ГОЛ! 0:1!
С. Это'О
Пас отдал
Хави
Желтая карточка
М. Агирре
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Серхио Асенхо
ВР
3
Альберто Маркос
ЛЗ
17
Луис Прието
ЦЗ
24
Хауреги Иньяки Беа
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
19
Хонатан Сесма
ЛВ
18
Альваро Рубио
ЦП
8
Борха
ЦП
8
Фабиан Каноббио
АП
22
Маркос Агирре
ПВ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ЛП
20
Сейду Кейта
ЦП
6
Хави
ПП
9
Педро
ПВ
8
Андрес Иньеста
ЛФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Вальядолид
25
Альберто
ВР
6
Оскар Санчес
ЦЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
0
Дамьян Эскудеро
ЛП
14
Анхель Вивар Дорадо
ЦП
21
Мануэль Фернандес Виктор
ЦФ
22
Бартоломью Огбече
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
10
Лионель Месси
ПВ
12
Тьерри Анри
ЛФ
9
Боян Кркич
ЦФ
4-2-3
1
Асенхо
3
Маркос
17
Прието
24
Иньяки Беа
19
Лопес
18
Рубио
8
Борха
19
Сесма
8
Каноббио
22
Агирре
4-3-1-2
26
Вальдес
5
Пуйоль
3
Пике
4
Маркес
0
Сильвинью
6
Хави
20
Кейта
5
Бускетс
9
Педро
9
Это'О
8
Иньеста
17
Прието
8
Бараха
8
Бараха
17
Прието
19
Сесма
0
Эскудеро
0
Эскудеро
19
Сесма
22
Агирре
22
Огбече
22
Огбече
22
Агирре
0
Сильвинью
10
Алвес
10
Алвес
0
Сильвинью
8
Иньеста
22
Гудьонсен
22
Гудьонсен
8
Иньеста
9
Педро
10
Месси
10
Месси
9
Педро
Остались в запасе
Вальядолид
Барселона
14
Анхель Вивар Дорадо
ЦП
21
Мануэль Фернандес Виктор
ЦФ
6
Оскар Санчес
ЦЗ
25
Альберто
ВР
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
12
Тьерри Анри
ЛФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
14
Анхель Вивар Дорадо
ЦП
21
Мануэль Фернандес Виктор
ЦФ
6
Оскар Санчес
ЦЗ
25
Альберто
ВР
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
12
Тьерри Анри
ЛФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Вальядолид - Барселона
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
- : -
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 9 тур
Вальядолид
0 : 0
12.10.2026
Альбасете
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Анхель Перес Ласа
(Сан-Себастьян)
Стадион:
Хосе Соррилья
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 21:55 (прямая)
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