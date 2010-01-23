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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Барселона
Вальядолид - Барселона: обзор матча 23 января 2010
Вальядолид
23.01.2010, суббота, 22:00
Испания. Примера, 19 тур
0 : 3
Завершен
Барселона
20'
Хави
22'
Д. Алвес
58'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Барселона
Замена
Нивалдо
️️️️
А. Маркос
Желтая карточка
Борха
Замена
Б. Кркич
️️️️
Т. Анри
Желтая карточка
А. Маркос
Замена
Х. Медуньянин
️️️️
Х. Сесма
Замена
Д. Чигринский
️️️️
С. Кейта
Замена
Пеле
️️️️
Маркитос
Замена
Г. Милито
️️️️
Ж. Пике
ГОЛ! 0:3!
Л. Месси
Пас отдал
З. Ибрагимович
Желтая карточка
С. Кейта
Желтая карточка
Ж. Пике
ГОЛ! 0:2!
Д. Алвес
20'
ГОЛ! 0:1!
Хави
Пас отдал
Д. Алвес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Хусто Вильяр
ВР
3
Альберто Маркос
ЛЗ
4
Сезар Арсо
ЦЗ
17
Луис Прието
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
19
Хонатан Сесма
ЛВ
5
Карлос Лазаро
ЦП
8
Борха
ЦП
8
Фабиан Каноббио
АП
23
Маркитос
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
6
Хави
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
12
Тьерри Анри
ЛФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Вальядолид
31
Фабри
ВР
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
4
Нивалдо
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
4
Пеле
ЦП
6
Харис Медуньянин
ЦП
19
Альберто Буэно
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
9
Педро
ПВ
9
Боян Кркич
ЦФ
4-2-3-1
1
Вильяр
3
Маркос
4
Арсо
17
Прието
19
Лопес
5
Лазаро
8
Борха
19
Сесма
8
Каноббио
23
Маркитос
19
Коста
4-3-1-2
26
Вальдес
10
Алвес
5
Пуйоль
3
Пике
22
Абидаль
6
Хави
20
Кейта
8
Иньеста
10
Месси
11
Ибрагимович
12
Анри
3
Маркос
4
Нивалдо
4
Нивалдо
3
Маркос
23
Маркитос
4
Пеле
4
Пеле
23
Маркитос
19
Сесма
6
Медуньянин
6
Медуньянин
19
Сесма
20
Кейта
19
Чигринский
19
Чигринский
20
Кейта
3
Пике
22
Милито
22
Милито
3
Пике
12
Анри
9
Кркич
9
Кркич
12
Анри
Остались в запасе
Вальядолид
Барселона
31
Фабри
ВР
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
31
Фабри
ВР
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Вальядолид - Барселона
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
- : -
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 9 тур
Вальядолид
0 : 0
12.10.2026
Альбасете
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Хосе Соррилья
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