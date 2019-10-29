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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Вальядолид
Барселона - Вальядолид: обзор матча 29 октября 2019
Барселона
29.10.2019, вторник, 23:15
Испания. Примера, 11 тур
5 : 1
Завершен
Вальядолид
2'
К. Лангле
29'
А. Видаль
34'
Л. Месси
75'
Л. Месси
77'
Л. Суарес
15'
Кико
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Вальядолид
79'
Желтая карточка
Мичел
Замена
С. Роберто
️️️️
Ж. Альба
78'
ГОЛ! 5:1!
Л. Суарес
Пас отдал
Л. Месси
77'
ГОЛ! 4:1!
Л. Месси
Пас отдал
И. Ракитич
75'
68'
Желтая карточка
С. Гвардиола
66'
Замена
Э. Унал
️️️️
О. Плано
Замена
А. Гризманн
️️️️
А. Фати
63'
Замена
И. Ракитич
️️️️
Ф. де Йонг
60'
53'
Замена
П. Эрвияс
️️️️
Ануар
ГОЛ! 3:1!
Л. Месси
34'
32'
Замена
М. Салису
️️️️
Н. Мартинес
ГОЛ! 2:1!
А. Видаль
Пас отдал
Л. Месси
29'
15'
ГОЛ! 1:1!
Кико
ГОЛ! 1:0!
К. Лангле
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
22
Кико
ЦЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
21
Мичел
ЦП
23
Ануар
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Барселона
33
Нето
ВР
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
23
Карлес Перес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Вальядолид
13
Андрей Лунин
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
2
Антонито
ЦП
4
Рубен Алькарас
ЦП
14
Пабло Эрвияс
ПВ
20
Энес Унал
ЦФ
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
18
Альба
3
Пике
2
Лангле
27
Семеду
5
Бускетс
23
Видаль
21
де Йонг
31
Фати
10
Месси
9
Суарес
3-2-2-2-1
1
Масип
22
Кико
12
Фернандес
93
Барба
23
Порро
22
Мартинес
21
Мичел
23
Ануар
20
Плано
20
Рубио
14
Гвардиола
18
Альба
6
Роберто
6
Роберто
18
Альба
21
де Йонг
11
Ракитич
11
Ракитич
21
де Йонг
31
Фати
7
Гризманн
7
Гризманн
31
Фати
23
Ануар
14
Эрвияс
14
Эрвияс
23
Ануар
22
Мартинес
22
Салису
22
Салису
22
Мартинес
20
Плано
20
Унал
20
Унал
20
Плано
Остались в запасе
Барселона
Вальядолид
33
Нето
ВР
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
23
Карлес Перес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
13
Андрей Лунин
ВР
2
Антонито
ЦП
4
Рубен Алькарас
ЦП
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
33
Нето
ВР
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
23
Карлес Перес
ЦФ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
2
Антонито
ЦП
4
Рубен Алькарас
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Барселона - Вальядолид
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Информация о матче
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