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  • «Райо Вальекано» – «Вальядолид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2025

«Райо Вальекано» – «Вальядолид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2025

7 февраля 2025, 21:50
Райо Вальекано
07.02.2025, пятница, 23:00
Испания. Примера, 23 тур
1 : 0
Завершен
Вальядолид
71' А. Гарсия
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
17
Андрей Рацу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
6
Пате Сисс
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
7
Иси Палазон
(К) ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Вальядолид
1
Карл Хейн
ВР
15
Хави Санчес
(К) ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
27
Антонио Кандела
ПЗ
2
Луис Перес
ПЗ
44
Тамаш Никичер
ЦП
21
Марио Мартин
ЦП
23
Ануар
ЦП
20
Чуки
АП
10
Маркос Андре
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Райо Вальекано
25
Дани Карденас
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
23
Оскар Валентин
ЦП
4
Педро Диас
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
20
Этьен Это'О
ЦФ
Вальядолид
13
Андре Феррейра
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
32
Коке Иглесиас
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
24
Станко Юрич
ОП
27
Флориан Гриллич
ОП
16
Mario Maroto
ЦП
21
Селим Амалла
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
4-2-3-1
13
Баталья
29
Чаваррия
2
Мумин
24
Лежен
17
Рацу
6
Сисс
8
Лопес
18
Гарсия
19
де Фрутос
7
Палазон
10
Камельо
3-2-3-1-1
1
Хейн
15
Санчес
4
Айду
4
Торрес
2
Перес
27
Кандела
44
Никичер
21
Мартин
23
Ануар
20
Чуки
10
Андре
6
Сисс
23
Валентин
23
Валентин
6
Сисс
8
Лопес
4
Диас
4
Диас
8
Лопес
7
Палазон
8
Трехо
8
Трехо
7
Палазон
19
де Фрутос
23
Эмбарба
23
Эмбарба
19
де Фрутос
10
Камельо
14
Гвардиола
14
Гвардиола
10
Камельо
15
Санчес
39
Азну
39
Азну
15
Санчес
20
Чуки
27
Гриллич
27
Гриллич
20
Чуки
27
Кандела
11
Мачис
11
Мачис
27
Кандела
10
Андре
9
Латаса
9
Латаса
10
Андре
Остались в запасе
Райо Вальекано
Вальядолид
25
Дани Карденас
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
20
Этьен Это'О
ЦФ
13
Андре Феррейра
ВР
32
Коке Иглесиас
ПЗ
24
Станко Юрич
ОП
16
Mario Maroto
ЦП
21
Селим Амалла
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
20
Этьен Это'О
ЦФ
Остались в запасе
13
Андре Феррейра
ВР
32
Коке Иглесиас
ПЗ
24
Станко Юрич
ОП
16
Mario Maroto
ЦП
21
Селим Амалла
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Статистика матча Райо Вальекано - Вальядолид
2
2
Всего ударов по воротам
20
8
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
11
15
Офсайды
0
1
Количество передач
571
258
Сейвы
3
4
Точность передач %
85
65
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
9
3
xG (ожидаемые голы)
2.39
0.34

Смотреть прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» против «Вальядолида», 23-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано» – «Вальядолид»

«Райо Вальекано» – «Вальядолид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Вальядолид Райо Вальекано
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