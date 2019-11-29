Аршавин, Тотти, Касильяс, Лам и Жоау Мариу посетят жеребьевку Евро-2020 в составе команды легенд

Жеребьевку чемпионата Европы по особому приглашению УЕФА посетят 11 футболистов, которые составят символическую сборную звезд Евро.

В их число вошел бывший форвард сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин. Единственным действующим игроком в списке стал полузащитник сборной Португалии и «Локомотива» Жоау Мариу.

Голкипер: Икер Касильяс (Испания, 14 матчей на Евро, победитель Евро-2008 и Евро-2012).

Защитники: Филипп Лам (Германия, 14 матчей на Евро, два гола, финалист Евро-2008), Йон Сивебек (Дания, десять матчей на Евро, победитель Евро-1992); Марсель Десайи (Франция, 12 матчей на Евро, победитель Евро-2000, полуфиналист Евро-1996), Рикарду Карвалью (Португалия, 11 матчей на Евро, победитель Евро-2016, финалист Евро-2004).

Полузащитники: Теодорос Загоракис (Греция, шесть матчей на Евро, победитель Евро-2004), Карел Поборски (14 матчей на Евро, два гола, финалист Евро-1996, полуфиналист Евро-2004), Рууд Гуллит (Нидерланды, девять матчей на Евро, один гол, победитель Евро-1988, полуфиналист Евро-1992), Жоау Мариу (Португалия, семь матчей на Евро, победитель Евро-2016).

Нападающие: Франческо Тотти (Италия, шесть матчей на Евро, два гола, финалист Евро-2000), Андрей Аршавин (Россия, шесть матчей на Евро, два гола, полуфиналист Евро-2008).

Жеребьевка пройдет в Бухаресте 30 ноября.

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