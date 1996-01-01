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    Все о жеребьевке Евро-2020. Почему Россия уже знает почти всех соперников? Где и когда сыграем? Как вообще распределяют команды?


    5
    Голосов: 2
    Сегодня, 15:04
    Распутали это грязное дельце.

    Летом пройдет Евро-2020. 30 ноября проведется жеребьевка, на которой сформируются группы и календарь матчей. Мы знаем, что система проведения этого Евро – очень странная. Давайте разберемся, раз и навсегда, коротко и по делу.

    Магия цифр: турнир пройдет с 12 июня по 12 июля. В 12 городах 12 стран.

    Все города: Лондон, Мюнхен, Рим, Санкт-Петербург, Амстердам, Копенгаген, Бухарест, Бильбао, Будапеште, Глазго, Дублин, Баку.

    Всего на турнире сыграют 24 команды. 20 из них уже известны:

    Сегодня прошла жеребьевка, на которой участников Лиги наций сформировали по группам (путям)

    Победитель каждого из путей сыграет на Евро.

    Путь А

    Исландия – Румыния

    Болгария – Венгрия (победитель пары будет хозяином в финале)

    Путь B

    Босния и Герцеговина – Северная Ирландия (хозяева в финале)

    Словакия – Ирландия

    Путь C

    Шотландия — Израиль

    Норвегия – Сербия (хозяева в финале)

    Путь D

    Грузия – Белоруссия (хозяева в финале)

    Северная Македония – Косово

    Матчи пройдут 26 и 31 марта.

    Почему Россия знает почти всех соперников по группе?

    • 24 команды поделены на четыре корзины по силе – в каждой шесть команд.

    Состав корзин:

    1) Бельгия, Италия, Англия, Германия, Испания, Украина
    2) Франция, Польша, Швейцария, Хорватия, Нидерланды, Россия
    3) Португалия, Турция, Дания, Австрия, Швеция, Чехия
    4) Уэльс, Финляндия, 4 победителя плей-офф Лиги наций

    • Группы на Евро формируются на основании этих корзин – в каждой должны быть четыре команды из разных корзин.

    • Страны, вышедшие на Евро и в городах которых будет проходить турнир (а Россия такая), должны сыграть в группе минимум два домашних матча. Поэтому в каждой группе должно быть две страны-хозяйки (обязательно из разных корзин).

    Поэтому сборная России точно попадает в одну группу с Данией – единственной страной-хозяйкой из другой корзины.

    Из первой корзины нам досталась Бельгия. Потому что все остальные сборные оттуда – хозяйки. Кроме Украины, с которой нас разводят по разным группам (по политическим причинам); с ними мы сможем сыграть только в плей-офф.

    Из четвертой корзины по этим же причинам нам могут попасться Финляндия или Уэльс. С Косово, так же как и с Украиной, нас разводят из-за политики.

    На сегодняшней жеребьевке также решилось, сколько домашних матчей (в Санкт-Петербурге) сборная России проведет на Евро: два или три.

    Все-таки два. Матч против Дании пройдет в Копенгагене

    В каком формате пройдет турнир?

    Будет шесть групп для 24 команд (по четыре в каждой, как обычно). Матч открытия – в Риме 12 июня. Групповой этап продлится 12 дней и закончится 24 июня.

    В 1/8 выходят две сильнейшие команды из каждой группы. И четыре лучшие сборные, занявшие третьи места. Полуфинал и финал – в Лондоне, на «Уэмбли».

    Матчи группы B (там, где Россия) пройдут 13, 17,18 и 22 июня.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, УЕФА
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1600

      Чермындыр 1 секунду назад

      мне вот непонятно, почему Россия может сыграть только с Данией? Почему нам не может достаться какая-нибудь страна-хозяйка из 1 корзины (Англия, Германия, Испания, Италия), а из 3 - любая кроме Дании?
      Почему опять же Дания не может сыграть с той же Францией или Голландией (из второй корзины)?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +427

      Vepras 1 час назад

      Зачем сайт провоцирует, оформив статью фото не уважаемого игрока?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +8292

      silver29 1 час назад

      Главное в этой магии цифр не оказаться 17-ми, после игр в группе.

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