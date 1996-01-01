Все о жеребьевке Евро-2020. Почему Россия уже знает почти всех соперников? Где и когда сыграем? Как вообще распределяют команды?

Распутали это грязное дельце.

Летом пройдет Евро-2020. 30 ноября проведется жеребьевка, на которой сформируются группы и календарь матчей. Мы знаем, что система проведения этого Евро – очень странная. Давайте разберемся, раз и навсегда, коротко и по делу.

Магия цифр: турнир пройдет с 12 июня по 12 июля. В 12 городах 12 стран.

Все города: Лондон, Мюнхен, Рим, Санкт-Петербург, Амстердам, Копенгаген, Бухарест, Бильбао, Будапеште, Глазго, Дублин, Баку.

Всего на турнире сыграют 24 команды. 20 из них уже известны:

Сегодня прошла жеребьевка, на которой участников Лиги наций сформировали по группам (путям)

Победитель каждого из путей сыграет на Евро.

Путь А

Исландия – Румыния

Болгария – Венгрия (победитель пары будет хозяином в финале)

Путь B

Босния и Герцеговина – Северная Ирландия (хозяева в финале)

Словакия – Ирландия

Путь C

Шотландия — Израиль

Норвегия – Сербия (хозяева в финале)

Путь D

Грузия – Белоруссия (хозяева в финале)

Северная Македония – Косово

Матчи пройдут 26 и 31 марта.

Почему Россия знает почти всех соперников по группе?

• 24 команды поделены на четыре корзины по силе – в каждой шесть команд.

Состав корзин:

1) Бельгия, Италия, Англия, Германия, Испания, Украина

2) Франция, Польша, Швейцария, Хорватия, Нидерланды, Россия

3) Португалия, Турция, Дания, Австрия, Швеция, Чехия

4) Уэльс, Финляндия, 4 победителя плей-офф Лиги наций

• Группы на Евро формируются на основании этих корзин – в каждой должны быть четыре команды из разных корзин.

• Страны, вышедшие на Евро и в городах которых будет проходить турнир (а Россия такая), должны сыграть в группе минимум два домашних матча. Поэтому в каждой группе должно быть две страны-хозяйки (обязательно из разных корзин).

Поэтому сборная России точно попадает в одну группу с Данией – единственной страной-хозяйкой из другой корзины.

Из первой корзины нам досталась Бельгия. Потому что все остальные сборные оттуда – хозяйки. Кроме Украины, с которой нас разводят по разным группам (по политическим причинам); с ними мы сможем сыграть только в плей-офф.

Из четвертой корзины по этим же причинам нам могут попасться Финляндия или Уэльс. С Косово, так же как и с Украиной, нас разводят из-за политики.

На сегодняшней жеребьевке также решилось, сколько домашних матчей (в Санкт-Петербурге) сборная России проведет на Евро: два или три.

Все-таки два. Матч против Дании пройдет в Копенгагене

В каком формате пройдет турнир?

Будет шесть групп для 24 команд (по четыре в каждой, как обычно). Матч открытия – в Риме 12 июня. Групповой этап продлится 12 дней и закончится 24 июня.

В 1/8 выходят две сильнейшие команды из каждой группы. И четыре лучшие сборные, занявшие третьи места. Полуфинал и финал – в Лондоне, на «Уэмбли».

Матчи группы B (там, где Россия) пройдут 13, 17,18 и 22 июня.