Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лам: «22 человека играют в футбол, а побеждают немцы. Германия сможет вновь подтвердить эти слова»

    Бывший защитник сборной Германии Филипп Лам поделился мнением об игре немецкой команды на ЧМ-2018.

    «Формирование, построение команды, способной выиграть Чемпионат Европы и мира, – это долгий и очень сложный процесс, который чем-то напоминает создание произведения искусства.

    То, что мы видели от Германии в России, нельзя назвать шедевром искусства.

    Тем не менее я убежден, что у Германии есть силы для обновления и воспитания нового поколения футболистов, которое вновь сможет подтвердить известные слова Гари Линекера о том, что футбол – это простая игра, в которой 22 человека гоняют мяч в течение 90 минут, а в конце всегда побеждают немцы», – сказал Лам.

    В воскресенье, 15 июля, пройдет финал ЧМ между сборными Франции и Хорватии. Лам вынесет трофей на поле перед началом матча.

    Источник: ФИФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.07.2018 22:52
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +621

      Кирпичный 13 июля 2018, 08:28

      Не немцы а корейцы

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11