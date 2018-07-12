Лам: «22 человека играют в футбол, а побеждают немцы. Германия сможет вновь подтвердить эти слова»

Бывший защитник сборной Германии Филипп Лам поделился мнением об игре немецкой команды на ЧМ-2018.

«Формирование, построение команды, способной выиграть Чемпионат Европы и мира, – это долгий и очень сложный процесс, который чем-то напоминает создание произведения искусства.

То, что мы видели от Германии в России, нельзя назвать шедевром искусства.

Тем не менее я убежден, что у Германии есть силы для обновления и воспитания нового поколения футболистов, которое вновь сможет подтвердить известные слова Гари Линекера о том, что футбол – это простая игра, в которой 22 человека гоняют мяч в течение 90 минут, а в конце всегда побеждают немцы», – сказал Лам.

В воскресенье, 15 июля, пройдет финал ЧМ между сборными Франции и Хорватии. Лам вынесет трофей на поле перед началом матча.