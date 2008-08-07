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    • Топовые игроки, которые никогда не получали красных карточек. Среди них есть бывший тренер «Спартака»
    Бомбалейла Все блоги -

    Топовые игроки, которые никогда не получали красных карточек. Среди них есть бывший тренер «Спартака»

    19 декабря, 12:25
    Очень много великих созидателей и один легендарный защитник.

    Футбольная история знает совсем немного профессиональных игроков, которые за свою карьеру не получили ни одной красной карточки. Лионеля Месси, например, судьи удаляли трижды. Первый раз это произошло... в дебютном матче Лео за сборную Аргентины! Месси тогда вышел на замену в товарищеской встрече с венграми и спустя 45 секунд на эмоциях отмахнулся от одного из соперников. Арбитр моментального зажег перед будущей суперзвездой красный цвет. В команду главных футбольных джентльменов Месси не попал. Зато там есть два других легендарных игрока «Барселоны». Вашему вниманию – топ-5 самых корректных игроков за всю историю.

    – Хави и Андрес Иньеста

    Да-да, это те самые одноклубники Лео Месси. Я сознательно поставил их рядом в этом почетном списке. Два выдающихся полузащитника почти всю карьеру выступали вместе – блистали в «Барселоне» и в сборной Испании, выиграли множество трофеев. Хави провел на клубном уровне 925 матчей. Иньеста продолжает играть в футбол. На сегодняшний день у него 867 матчей. А вот красных карточек и «Золотых мячей» нет ни у того, ни у другого. И, наверное, уже не будет.

    – Карим Бензема

    Уравновесим наш джентльменский клуб двумя легендами «Реала». Первый из них покинул мадридскую команду совсем недавно. Карим Бензема за свою многолетнюю успешную карьеру множество раз вынуждал соперников получать желтые и красные карточки. Техничные игроки, как известно, часто получают по ногам. А вот сам французский форвард на футбольном поле всегда был и остается образцом самообладания и дисциплины. На сегодняшний день его статистика на клубном уровне выглядит так: 814 матчей, 17 желтых карточек и ни одной красной.

    – Рауль

    Бензема продолжил в «Реале» славную традицию, начатую другим великим нападающим. Рауль Гонсалес Бланко долгие годы блистал в составе мадридского клуба и сборной Испании: забивал голы, раздавал передачи, выигрывал трофеи. Добившись признания в «Реале», он внес разнообразие в свою карьеру, поиграв в Германии, Катаре и США. В его футбольной биографии были «Шальке», «Аль-Садд» и «Нью-Йорк Космос». А вот красных карточек не было. Ни одной.

    – Микаэль Лаудруп

    Многие экс-спартаковцы говорят, что именно Лаудруп был самым техничным тренером в их карьере. Датчанин выдавал такие трюки с мячом на базе в Тарасовке, что игроки просто диву давались. Как известно, гений и злодейство – две вещи несовместимые. Вот и в футболе главные технари просто не могут быть грубиянами. Взять хотя бы Лаудрупа: он провел более пяти сотен официальных матчей, заработал бесчисленное количество фолов, а сам ни разу не был удален с поля.

    – Мишель Платини

    За последние годы француз совсем увяз в многочисленных коррупционных скандалах, разбивших его карьеру футбольного чиновника. Но болельщики со стажем помнят, что Платини был выдающимся игроком и первоклассным бомбардиром. А еще он запомнился как футболист, ни разу не получавший красных карточек.

    – Филипп Лам

    Статистика Лама вызывает восхищение: играя на позиции защитника, он никогда не совершал грубых фолов и ни разу не был удален с поля. Много лет немец выжигал бровку в играх за «Баварию» и за сборную Германии. Хосеп Гвардиола в бытность тренером мюнхенцев отодвигал Лама в опорную зону, но и там игрок был максимально полезен и корректен. Испанский специалист говорил об этом футболисте: «Филипп Лам был самым умным игроком, с которым мне когда-либо приходилось работать. Он помогал мне понять, что такое «Бавария» не только на поле, но и за его пределами».

    Фото: Spada FC Barcelona Nick Turchiaro / Southcreek Glob via www.imago-images.de Federico Gambarini / Global look press

    Рейтинг: 4 Голосов: 5
    Комментарии8
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      Рейтинг: +103364

      zigbert 12 часов назад

      Хави и Иньеста вообще представители лучших времен Барселоны. Им было не до нарушений а эти нарушения в основном они получали сами.

      0
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      Рейтинг: +231

      ВoВ 17 часов назад

      Про Райана Гигза забыли.

      0
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      Рейтинг: +3939

      alefreddy 19 часов назад

      приятно слышать о тренере

      1
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      Рейтинг: +5127

      Oldtrafford83 21 час назад

      Про Гиггса забыли, вроде тоже не получал КК, про крайней мере в игре за клуб

      2
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      Рейтинг: +13

      Егор Белов > Oldtrafford83 18 часов назад

      Да, почти тысячу матчей за «МЮ» провел без удалений. Но за сборную всё-таки одну красную карточку получил)

      3
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      Рейтинг: +5127

      Oldtrafford83 > Егор Белов 10 часов назад

      А, точно, сборные не учёл)

      0
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      Рейтинг: +7059

      fakeid 18 декабря, 23:17

      Про Лама удивительно, потому что защитник. Кстати, помню про традицию: когда открывается очередной ЧМ - на поле с кубком мира обязательно выходит капитан сборной, победившей на предыдущем ЧМ. В России-2018 на поле выходил как раз Лам.

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      Рейтинг: +2327

      Таврида 18 декабря, 23:08

      А Балотелли ухитрялся в нападении по три красные карточки за сезон получать. Надо бы рейтинг "чемпионов" по красным карточкам опубликовать.

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