Топовые игроки, которые никогда не получали красных карточек. Среди них есть бывший тренер «Спартака»

Хави и Иньеста вообще представители лучших времен Барселоны. Им было не до нарушений а эти нарушения в основном они получали сами.
Футбольная история знает совсем немного профессиональных игроков, которые за свою карьеру не получили ни одной красной карточки. Лионеля Месси, например, судьи удаляли трижды. Первый раз это произошло... в дебютном матче Лео за сборную Аргентины! Месси тогда вышел на замену в товарищеской встрече с венграми и спустя 45 секунд на эмоциях отмахнулся от одного из соперников. Арбитр моментального зажег перед будущей суперзвездой красный цвет. В команду главных футбольных джентльменов Месси не попал. Зато там есть два других легендарных игрока «Барселоны». Вашему вниманию – топ-5 самых корректных игроков за всю историю.
– Хави и Андрес Иньеста
Да-да, это те самые одноклубники Лео Месси. Я сознательно поставил их рядом в этом почетном списке. Два выдающихся полузащитника почти всю карьеру выступали вместе – блистали в «Барселоне» и в сборной Испании, выиграли множество трофеев. Хави провел на клубном уровне 925 матчей. Иньеста продолжает играть в футбол. На сегодняшний день у него 867 матчей. А вот красных карточек и «Золотых мячей» нет ни у того, ни у другого. И, наверное, уже не будет.
– Карим Бензема
Уравновесим наш джентльменский клуб двумя легендами «Реала». Первый из них покинул мадридскую команду совсем недавно. Карим Бензема за свою многолетнюю успешную карьеру множество раз вынуждал соперников получать желтые и красные карточки. Техничные игроки, как известно, часто получают по ногам. А вот сам французский форвард на футбольном поле всегда был и остается образцом самообладания и дисциплины. На сегодняшний день его статистика на клубном уровне выглядит так: 814 матчей, 17 желтых карточек и ни одной красной.
– Рауль
Бензема продолжил в «Реале» славную традицию, начатую другим великим нападающим. Рауль Гонсалес Бланко долгие годы блистал в составе мадридского клуба и сборной Испании: забивал голы, раздавал передачи, выигрывал трофеи. Добившись признания в «Реале», он внес разнообразие в свою карьеру, поиграв в Германии, Катаре и США. В его футбольной биографии были «Шальке», «Аль-Садд» и «Нью-Йорк Космос». А вот красных карточек не было. Ни одной.
– Микаэль Лаудруп
Многие экс-спартаковцы говорят, что именно Лаудруп был самым техничным тренером в их карьере. Датчанин выдавал такие трюки с мячом на базе в Тарасовке, что игроки просто диву давались. Как известно, гений и злодейство – две вещи несовместимые. Вот и в футболе главные технари просто не могут быть грубиянами. Взять хотя бы Лаудрупа: он провел более пяти сотен официальных матчей, заработал бесчисленное количество фолов, а сам ни разу не был удален с поля.
– Мишель Платини
За последние годы француз совсем увяз в многочисленных коррупционных скандалах, разбивших его карьеру футбольного чиновника. Но болельщики со стажем помнят, что Платини был выдающимся игроком и первоклассным бомбардиром. А еще он запомнился как футболист, ни разу не получавший красных карточек.
– Филипп Лам
Статистика Лама вызывает восхищение: играя на позиции защитника, он никогда не совершал грубых фолов и ни разу не был удален с поля. Много лет немец выжигал бровку в играх за «Баварию» и за сборную Германии. Хосеп Гвардиола в бытность тренером мюнхенцев отодвигал Лама в опорную зону, но и там игрок был максимально полезен и корректен. Испанский специалист говорил об этом футболисте: «Филипп Лам был самым умным игроком, с которым мне когда-либо приходилось работать. Он помогал мне понять, что такое «Бавария» не только на поле, но и за его пределами».
Фото: Spada FC Barcelona Nick Turchiaro / Southcreek Glob via www.imago-images.de Federico Gambarini / Global look press