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    Роналду, Иньеста, Левандовски и Лам – в символической сборной десятилетия по версии IFFHS

    Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила символическую сборную лучших игроков мира за последнее десятилетие (2011-2020).

    Вратарь: Мануэль Нойер (Германия);

    Защитники: Марсело (Бразилия), Вирджил ван Дейк (Нидерланды), Серхио Рамос (Испания), Филипп Лам (Германия).

    Полузащитники: Тони Кроос (Германия), Андрес Иньеста (Испания), Лука Модрич (Хорватия);

    Нападающие: Лионель Месси (Аргентина), Роберт Левандовски (Польша), Криштиану Роналду (Португалия).

    IFFHS: Месси, Неймар, Дани Алвес и Сезар – в символической сборной Южной Америки за десятилетие

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: IFFHS

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    Сегодня, 10:22
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1494

      Алехсбургер. 8 минут назад

      Сапогов загрустил.

      0
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      Рейтинг: +6317

      Alekxei Z. 55 минут назад

      Любая сборная вещь субъективная , но эта близка к оптимальной ИМХО

      1
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      Рейтинг: +101

      BlackMurderDeco 1 час назад

      Можно согласиться

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1932

      Fusballer 1 час назад

      Дзюбы нет, странно...

      1
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      Рейтинг: +26419

      oyabun 1 час назад

      Достойная компания.

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