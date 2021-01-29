Роналду, Иньеста, Левандовски и Лам – в символической сборной десятилетия по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила символическую сборную лучших игроков мира за последнее десятилетие (2011-2020).

Вратарь: Мануэль Нойер (Германия);

Защитники: Марсело (Бразилия), Вирджил ван Дейк (Нидерланды), Серхио Рамос (Испания), Филипп Лам (Германия).

Полузащитники: Тони Кроос (Германия), Андрес Иньеста (Испания), Лука Модрич (Хорватия);

Нападающие: Лионель Месси (Аргентина), Роберт Левандовски (Польша), Криштиану Роналду (Португалия).

IFFHS: Месси, Неймар, Дани Алвес и Сезар – в символической сборной Южной Америки за десятилетие