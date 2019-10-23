Нойер повторил рекорд Кана и стал третьим немцем в истории по количеству матчей в ЛЧ

«Бавария» на выезде обыграла «Олимпиакос» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов (3:2).

Вратарь Мануэль Нойер вышел в стартовом составе гостей и провел на поле весь матч.

Встреча стала для него 103-й на турнире после дебюта в 2011-м году в составе «Шальке». 33-летний Нойер сравнялся по этому показателю с экс-голкипером мюнхенского клуба и сборной Германии Оливером Каном.

Первые два места также принадлежат футболистам «Баварии» – нападающему Томасу Мюллеру (107) и экс-защитнику Филиппу Ламу (112).