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    Нойер повторил рекорд Кана и стал третьим немцем в истории по количеству матчей в ЛЧ

    «Бавария» на выезде обыграла «Олимпиакос» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов (3:2).

    Вратарь Мануэль Нойер вышел в стартовом составе гостей и провел на поле весь матч.

    Встреча стала для него 103-й на турнире после дебюта в 2011-м году в составе «Шальке». 33-летний Нойер сравнялся по этому показателю с экс-голкипером мюнхенского клуба и сборной Германии Оливером Каном.

    Первые два места также принадлежат футболистам «Баварии» – нападающему Томасу Мюллеру (107) и экс-защитнику Филиппу Ламу (112).

    • Нойер выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2012/13, а в 2014-м и 2016-м годах вошел в символическую сборную турнира.
    • Немец вошел в топ-10 номинантов на награду лучшему вратарю 2019-го года имении Льва Яшина по версии France Football.

    Источник: Opta

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