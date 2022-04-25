Лам – о десятом подряд чемпионстве «Баварии»: «Это не очень хорошо. Нет пользы для клуба»

Экс-капитан «Баварии» Филипп Лам высказался о десятом подряд чемпионстве клуба.

«Конечно, это не очень хорошо, нет никаких сомнений. «Баварии» не приносит пользу то, что она оформляет чемпионство так рано.

Можно выигрывать чемпионат несколько раз подряд, но борьба должна быть более плотной. Интрига должна жить до конца. Чемпион не должен быть известен уже за четыре тура до конца сезона», – сказал Лам.

«Бавария» стала сильнейшей командой Германии 32-й раз.

Последний раз «Бавария» не выиграла чемпионат в 2012 году – тогда победила «Боруссия» Д.

Впервые в истории топ-5 лиг Европы одна команда выиграла чемпионат 10 раз подряд.

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