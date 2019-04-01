Лам может возглавить футбольный союз Германии

Экс-защитник «Баварии» и сборной Германии Филипп Лам – в списке кандидатов на должность главы союза футбола Германии, сообщает Goal.com.

Сообщается, что у действующего президента Райнхарда Гринделя, занимающего должность с 2016 года, мало шансов на победу в предстоящих выборах. Издание высоко оценивает шансы 35-летнего Лама.

Воспитанник «Баварии» выступал за главную команду клуба на протяжении всей профессиональной карьеры – с 2001 по 2017 год.

Немец принял участие в шести международных турнирах, включая победный ЧМ-2014, на котором он был капитаном.