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    Лам может возглавить футбольный союз Германии

    Экс-защитник «Баварии» и сборной Германии Филипп Лам – в списке кандидатов на должность главы союза футбола Германии, сообщает Goal.com.

    Сообщается, что у действующего президента Райнхарда Гринделя, занимающего должность с 2016 года, мало шансов на победу в предстоящих выборах. Издание высоко оценивает шансы 35-летнего Лама.

    Воспитанник «Баварии» выступал за главную команду клуба на протяжении всей профессиональной карьеры – с 2001 по 2017 год.

    Немец принял участие в шести международных турнирах, включая победный ЧМ-2014, на котором он был капитаном.

    Источник: Goal

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    01.04.2019 23:15
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2515

      zatonn 57 минут назад

      Было бы очень здорово. По крайней мере, не было бы такого свинского отношения к людям, сделавшим очень много для сборной. Типа, отыграли своё и пошли вон! Это я про Мюллера, Хуммельса и Боатенга

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      Рейтинг: +537

      88serega88 > zatonn 33 минуты назад

      какой Хкммельс с Боатенгом? Клозе, Кан вот кто норм ну и Лам естественно, остальные еще играют

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