Валуев жестко ответил Ламу на его слова про Россию

Известный российский боксер Николай Валуев отреагировал на высказывания бывшего футболиста сборной Германии Филиппа Лама.

Немец ранее заявил, что Европа «немного пострадала» из-за того, что права на проведение ЧМ-2018 и ЧМ-2022 были отданы России и Катару.

«Ровным счетом начихать на слова какого-то немца! Ну, выносил он Кубок Мира с Водяновой. Кто она такая в свете мирового спорта и организации турниров? Нам-то прекрасно известно, как был на самом деле проведен ЧМ по футболу в России.

Моськи лают, а караван идет. Читайте их же западные отзывы по итогам Олимпиады в Сочи и ЧМ по футболу в России – все рукоплескали!» – сказал Валуев.