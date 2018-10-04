Альба – первый за шесть лет защитник, отдавший три результативные передачи в матче ЛЧ

В прошедшую среду состоялся матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Тоттенхэм» встречался с «Барселоной». Игра завершилась со счетом 2:4.

Защитник каталонцев Жорди Альба в этой встрече сделал три результативные передачи. Это позволило стать ему первым за шесть лет защитником, кому удалось подобное в Лиге чемпионов.

В ноябре 2012-го защитник «Баварии» Филипп Лам трижды ассистировал партнерам в игре с «Лиллем», которая закончилась с итоговым счетом 6:1.

И это один из лучших вратарей мира?