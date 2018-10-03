И это один из лучших вратарей мира?

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    4.5
    Голосов: 6
    03.10.2018 22:30
    Глупая ошибка Льориса – повод для насмешек.

    «Барселона» очень быстро забила «Тоттенхэму». Здесь не обошлось без участия Уго Льориса. Вратарь, который совсем недавно выиграл чемпионат мира вместе со сборной Франции, никак не наберет хорошую форму. Такая ошибка на выходе – повод заговорить о неуверенности в себе. Коутиньо принимал мяч и легко забивал уже в пустые ворота.

    Как он вообще тут оказался?

    Теперь над ним насмехаются.

    Интересно, что за этот месяц у Льориса было много разочарований. Его осудили за вождение в нетрезвом виде, а на поле в составе «Тоттенхэма» француз выходил только 27 августа. Весь сентябрь Уго пропустил из-за травмы. Возможно, с его возвращением даже немного поторопились.

    Текстовый онлайн матча «Тоттенхэм» – «Барселона»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter
    Рейтинг: 4.5 Голосов: 6
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +19

      КоляБоков 8 октября 2018, 12:48

      Единичный случай у каждого такой бывает за карьеру!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 6 октября 2018, 14:59

      у каждого бывает,зато на ленточке он лучший

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7800

      mihail200606 4 октября 2018, 20:52

      че то в этом году вратари знатно чудят...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 4 октября 2018, 12:39

      у всех вратарей были в карьере черные дни даже великий Яшин от вратаря пропускал

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 4 октября 2018, 11:54

      Видимо посчитал, что защитник успеет сыграть на перехвате и скинуть назад головой.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +301

      23igkra 4 октября 2018, 11:34

      Отмечает еще

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 4 октября 2018, 00:03

      бывает

      2
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