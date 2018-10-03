И это один из лучших вратарей мира?

Глупая ошибка Льориса – повод для насмешек.

«Барселона» очень быстро забила «Тоттенхэму». Здесь не обошлось без участия Уго Льориса. Вратарь, который совсем недавно выиграл чемпионат мира вместе со сборной Франции, никак не наберет хорошую форму. Такая ошибка на выходе – повод заговорить о неуверенности в себе. Коутиньо принимал мяч и легко забивал уже в пустые ворота.

twit text — CY☆9NEXUS (@D9INE_NEXUS_) 3 октября 2018 г.

Как он вообще тут оказался?

twit text — Pernambucanooooo (@3nitAA69) 3 октября 2018 г.

Теперь над ним насмехаются.

twit text — SLADE (@srslade) 3 октября 2018 г.

twit text — SaraySC(@ScSaray_) 3 октября 2018 г.

twit text — Berley Saint Pierre (@BerleyP) 3 октября 2018 г.

Интересно, что за этот месяц у Льориса было много разочарований. Его осудили за вождение в нетрезвом виде, а на поле в составе «Тоттенхэма» француз выходил только 27 августа. Весь сентябрь Уго пропустил из-за травмы. Возможно, с его возвращением даже немного поторопились.

Текстовый онлайн матча «Тоттенхэм» – «Барселона»