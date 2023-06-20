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    Лам объяснил, почему талисманом Евро-2024 стал медвежонок

    Директор Евро-2024 Филипп Лам объяснил выбор талисмана предстоящего турнира.

    • Маскотом Евро-2024 стал медвежонок.
    • Турнир пройдет в 10 городах Германии.
    • Сроки – с 14 июня по 14 июля 2024 года.

    «Футбол дает невероятную силу, которая способствует командной работе, настойчивости и здоровому и активному образу жизни. Это приносит удовольствие. Как отец я знаю, что очень важно стимулировать воображение детей.

    Представляя наш талисман, мы надеемся создать веселого и симпатичного персонажа, который вдохновит детей на получение удовольствия от игры в футбол. В цифровую эпоху важно идти туда, где наша молодежь проводит много времени.

    Наш талисман будет отражать футбол, движение и азарт от игры на поле, командный дух, а также радость от своих навыков и творчества», – цитирует Лама сайт УЕФА.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15188

      Алексей З 3 часа назад

      местные почему-то о Единой России подумали.

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