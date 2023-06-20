Лам объяснил, почему талисманом Евро-2024 стал медвежонок

Директор Евро-2024 Филипп Лам объяснил выбор талисмана предстоящего турнира.

Маскотом Евро-2024 стал медвежонок.

Турнир пройдет в 10 городах Германии.

Сроки – с 14 июня по 14 июля 2024 года.

«Футбол дает невероятную силу, которая способствует командной работе, настойчивости и здоровому и активному образу жизни. Это приносит удовольствие. Как отец я знаю, что очень важно стимулировать воображение детей.

Представляя наш талисман, мы надеемся создать веселого и симпатичного персонажа, который вдохновит детей на получение удовольствия от игры в футбол. В цифровую эпоху важно идти туда, где наша молодежь проводит много времени.

Наш талисман будет отражать футбол, движение и азарт от игры на поле, командный дух, а также радость от своих навыков и творчества», – цитирует Лама сайт УЕФА.