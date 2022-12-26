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Филипп Лам
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Текст
Дзюба мощно вернулся в РПЛ: юбилейный гол и хет-трик за 31 минуту
6
22:48
Зарема: «Как Дзюба Валеру разобрал!»
22:38
Фото
Дзюба опубликовал пост после хет-трика «Ростову»
22:31
Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от «Локомотива»
3
22:11
Дзюба объяснил, почему его заменили в матче с «Ростовом» и не дали сделать покер
1
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Все новости
22:43
«Локомотив» посвятил победу переводчику Сасиеву. Клуб возьмет на себя организацию его похорон
22:17
Бундеслига. «Бавария» победила на выезде «Штутгарт» (2:1) и вернулась на 1-е место
22:04
Аршавин проанализировал хет-трик Дзюбы «Ростову»
21:56
Видео
Переводчик «Локомотива» умер во время матча с «Ростовом»
4
21:52
Быстров назвал Дзюбу пенсионером после его хет-трика «Ростову»
1
21:48
«Огорчить Карпина – дело обязательное». Дзюба – о хет-трике «Ростову»
9
21:38
Только два игрока до Дзюбы делали хет-трик в дебютном матче за клуб в РПЛ
21:29
Геркус после хет-трика Дзюбы намекнул на некомпетентность руководителей «Торпедо»
3
21:16
РПЛ. Хет-трик Дзюбы принес «Локомотиву» победу над «Ростовом» Карпина (3:1)
29
21:10
Дзюба оформил хет-трик впервые за 470 дней
3
21:03
Текст
Главная драма возвращения РПЛ – отмененный гол «Спартака». Соболев для себя засчитал его и поздравил фанатов с победой
1
21:02
«Ай да сукин сын. Парень рукастый многое может!». Губерниев в восторге от хет-трика Дзюбы
8
20:55
Видео
⚡️ Дзюба оформил хет-трик в дебютном матче за «Локо» в РПЛ. Он забил «Ростову» Карпина
47
20:42
«Арсенал» пропустил второй по скорости гол в истории АПЛ
20:26
Оффтоп
ЦСКА проиграл «Северстали», «Динамо» – «Торпедо» и другие результаты плей-офф КХЛ
20:25
Текст
Дзюба забил в первом матче за «Локо» в РПЛ. Так быстро в чемпионате за новый клуб он забивал лишь раз, даже в «Зените» понадобилось время
1
20:18
«Теперь я русский бразилец». Малком рассказал, как его называть на русский манер
23
20:04
Семак отреагировал на слова Дзюбы в свой адрес
6
19:54
АПЛ. «Арсенал» вырвал победу над «Борнмутом» (3:2), «Челси» победил «Лидс» (1:0), «Тоттенхэм» уступил «Вулверхэмптону» (0:1)
4
19:47
Видео
«Иди и смотри на Месси». Роналду поддался на провокацию юного фаната
4
19:41
Лахтер предрек «Локомотиву» вылет из РПЛ
6
19:33
Оффтоп
Теннисист Медведев выиграл 3-й турнир за 3 недели
1
19:28
«Катастрофическое судейство прекрасного матча. Надо уметь так испортить». Рабинер – о работе арбитра Мешкова
6
19:18
Червиченко: «У «Спартака» украли не гол, а деньги. Зачем они купили Дуарте? Мешков еще благосклонно к ним отнесся»
4
19:09
«Пройдет пять лет – ничего не изменится». Зарема разнесла систему российского футбола после судейства Мешкова
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Филипп Лам - новости
Полузащитник
Имя
Филипп
Фамилия
Лам
Команда
Завершил карьеру
Гражданство
Позиция
Полузащитник
Дата рождения
11 ноября 1983 (39 лет)
Рост
170
Вес
66
Статистика
Новости
Статьи
Посты
26 декабря 2022
22:19
Лам назвал двух лучших игроков Бундеслиги в 2022 году
8 августа 2022
19:48
Лам отказался ехать на ЧМ-2022. Это протест против нарушения прав человека в Катаре
26
14 июня 2022
21:51
Нойер сравнялся с Ламом по числу матчей за сборную Германии
8 июня 2022
00:41
Мюллер вышел на пятое место по числу матчей за сборную Германии. Он обогнал Лама
25 апреля 2022
17:46
Лам – о десятом подряд чемпионстве «Баварии»: «Это не очень хорошо. Нет пользы для клуба»
29 января 2021
10:22
Фото
Роналду, Иньеста, Левандовски и Лам – в символической сборной десятилетия по версии IFFHS
5
14 декабря 2020
21:22
Фото
France Football представил три состава сборной всех времен
33
15 августа 2020
14:55
Мюллер стал рекордсменом по числу матчей в ЛЧ среди немцев
1
29 ноября 2019
16:55
Аршавин, Тотти, Касильяс, Лам и Жоау Мариу посетят жеребьевку Евро-2020 в составе команды легенд
23 октября 2019
09:30
Нойер повторил рекорд Кана и стал третьим немцем в истории по количеству матчей в ЛЧ
2 апреля 2019
01:57
Лам опроверг информацию о выдвижении на пост президента DFB
1 апреля 2019
23:15
Лам может возглавить футбольный союз Германии
4
4 октября 2018
08:54
Альба – первый за шесть лет защитник, отдавший три результативные передачи в матче ЛЧ
28 сентября 2018
06:17
Лам – о победе в проведении Евро-2024: «У Германии есть великолепные стадионы и болельщики, любящие футбол»
12 июля 2018
22:52
Лам: «22 человека играют в футбол, а побеждают немцы. Германия сможет вновь подтвердить эти слова»
1
4 апреля 2018
11:38
Мюллер догнал Лама по победам в составе «Баварии» в ЛЧ
2
2 октября 2017
01:33
Роббен: «Моего сына в академии тренировали лучше, чем Анчелотти «Баварию»
26
17 сентября 2017
01:24
Видео
Лам поработал кассиром в супермаркете, чтобы собрать деньги на благодворительность
12
15 сентября 2017
17:48
Фото
Лам взял интервью у канцлера Германии Меркель
25 июля 2017
21:14
Агент Крооса: «Лам – великий игрок, но звание лучшего игрока Германии-2017 должен был получить Тони»
4
24 июля 2017
11:37
Хенесс подтвердил, что Лама не будет на должности спортивного директора «Баварии»
23 июля 2017
15:18
Лам признан лучшим футболистом Германии в 2017 году
2
29 июня 2017
10:05
Киммих мечтает сравняться с Ламом по количеству сыгранных матчей за сборную Германии
12 июня 2017
09:06
Алькантара: «Лам и Алонсо в самое правильное время завершили карьеру»
5 июня 2017
09:46
Адлер назвал решение Лама о завершении карьеры правильным
2 июня 2017
09:05
Кроос не уверен, что «Бавария» легко найдет замену Алонсо и Ламу
1
29 мая 2017
17:40
Фото
«Бавария» ввела Лама в клубный Зал славы
2
22 мая 2017
07:16
Лам возьмет паузу, чтобы дать эмоциям остыть
21 мая 2017
01:47
Лев: «Лам – один из лучших футболистов всех времен»
01:21
Фото
Лам поблагодарил болельщиков за поддержку в течение всей карьеры
4
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