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    Лам опроверг информацию о выдвижении на пост президента DFB

    Экс-капитан «Баварии» и сборной Германии Филипп Лам прокомментировал новость о том, что он может возглавить футбольный союз Германии.

    Ранее издание Goal сообщило, что действующий глава DFB Райнхард Гриндель утратил популярность, в связи с чем шансы Лама оценивались как высокие.

    «У меня нет абсолютно никаких амбиций по поводу должности президента», – цитирует Лама издание Sport 1.

    • В 2017 году Лам завершил карьеру 16-летнюю карьеру защитника, которую полностью провел в мюнхенском клубе.
    • В составе национальной команды он играл на шести крупных турнирах, включая победный чемпионат мира-2014.

    Источник: Sport 1

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