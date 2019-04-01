Лам опроверг информацию о выдвижении на пост президента DFB

Экс-капитан «Баварии» и сборной Германии Филипп Лам прокомментировал новость о том, что он может возглавить футбольный союз Германии.
Ранее издание Goal сообщило, что действующий глава DFB Райнхард Гриндель утратил популярность, в связи с чем шансы Лама оценивались как высокие.
«У меня нет абсолютно никаких амбиций по поводу должности президента», – цитирует Лама издание Sport 1.
- В 2017 году Лам завершил карьеру 16-летнюю карьеру защитника, которую полностью провел в мюнхенском клубе.
- В составе национальной команды он играл на шести крупных турнирах, включая победный чемпионат мира-2014.