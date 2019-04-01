Лам опроверг информацию о выдвижении на пост президента DFB

Экс-капитан «Баварии» и сборной Германии Филипп Лам прокомментировал новость о том, что он может возглавить футбольный союз Германии.

Ранее издание Goal сообщило, что действующий глава DFB Райнхард Гриндель утратил популярность, в связи с чем шансы Лама оценивались как высокие.

«У меня нет абсолютно никаких амбиций по поводу должности президента», – цитирует Лама издание Sport 1.