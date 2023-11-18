Лам против ЧМ-2034 в Саудовской Аравии: «Такие турниры должны проводиться только в демократических странах»

Экс-капитану сборной Германии Филиппу Ламу не понравилось, что право провести чемпионат мира 2034 года получит Саудовская Аравия.
- Саудовцы – единственные претенденты на проведение мирового первенства.
- Решение должны утвердить 17 мая 2024 года на конгрессе ФИФА.
«Я с большой тревогой следил за развитием событий. ЧМ в Саудовской Аравии – это плохо для футбола. Все – особенно европейские страны – должны, наконец, подвергнуть сомнению текущие процессы и своевременно оказать влияние.
Я бы хотел, чтобы такие турниры, как чемпионат Европы или чемпионат мира, проводились только в демократических странах!» – сказал Лам.
Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?
Источник: Sport.de