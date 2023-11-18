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  • Лам против ЧМ-2034 в Саудовской Аравии: «Такие турниры должны проводиться только в демократических странах»

Лам против ЧМ-2034 в Саудовской Аравии: «Такие турниры должны проводиться только в демократических странах»

18 ноября 2023, 16:54
16

Экс-капитану сборной Германии Филиппу Ламу не понравилось, что право провести чемпионат мира 2034 года получит Саудовская Аравия.

  • Саудовцы – единственные претенденты на проведение мирового первенства.
  • Решение должны утвердить 17 мая 2024 года на конгрессе ФИФА.

«Я с большой тревогой следил за развитием событий. ЧМ в Саудовской Аравии – это плохо для футбола. Все – особенно европейские страны – должны, наконец, подвергнуть сомнению текущие процессы и своевременно оказать влияние.

Я бы хотел, чтобы такие турниры, как чемпионат Европы или чемпионат мира, проводились только в демократических странах!» – сказал Лам.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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Источник: Sport.de
Саудовская Аравия. Премьер-лига Лам Филипп
Комментарии (16)
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Октавиус
1700316436
как же достали эти высокомерные "белые люди"
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k611
1700317134
Они финансово всё могут организовать на высшем уровне. Демократия или нет это их внутренние дела.
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фанат джигурды
1700317406
Горюет, что с мужем приехать не сможет.
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Spirit_78
1700317665
Тогда в Европе вообще проводить ничего нельзя, никакой демократией там не пахнет))
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aaaaahhhh
1700318222
фашист- он всегда фашист
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фанат джигурды
1700320537
Что-то до сих не прибежал один "мудрец", который ни разу в Европе не был, но знает, что там свобода и демократия.
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mihail200606
1700321409
Геевское нытье ..
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Таврида
1700324556
Лам просто тупой дурачок с заср@нными, как и у всех подпиндосских холуев, мозгами. С ходу назову европейские королевства, как и Саудовская Аравия, а ни хрена не демократические государства, - Великобритания, Нидерланды, Дания, Швеция.
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ScarlettOgusania
1700324973
возможно Лам хочет проведение чемпионата мира 2034 в "демократическом" Израиле?)
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FanatSerj
1700329769
им самим то от этого слово уже не тошно ? Носятся с этой демократией как со списанной торбой, она уже вся прогнила, заржавела и откровенно пованивает как от Байдена с деменцией, закопайте её уже или в мавзолей положите и экскурсии водите: вот мол хотели настоящею демократию, а получился геноцид и диктатура всему миру.
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