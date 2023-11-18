Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Лам против ЧМ-2034 в Саудовской Аравии: «Такие турниры должны проводиться только в демократических странах»

    Лам против ЧМ-2034 в Саудовской Аравии: «Такие турниры должны проводиться только в демократических странах»

    Экс-капитану сборной Германии Филиппу Ламу не понравилось, что право провести чемпионат мира 2034 года получит Саудовская Аравия.

    • Саудовцы – единственные претенденты на проведение мирового первенства.
    • Решение должны утвердить 17 мая 2024 года на конгрессе ФИФА.

    «Я с большой тревогой следил за развитием событий. ЧМ в Саудовской Аравии – это плохо для футбола. Все – особенно европейские страны – должны, наконец, подвергнуть сомнению текущие процессы и своевременно оказать влияние.

    Я бы хотел, чтобы такие турниры, как чемпионат Европы или чемпионат мира, проводились только в демократических странах!» – сказал Лам.

    Новости по теме
    Лам объяснил, почему талисманом Евро-2024 стал медвежонок 1
    Лам назвал двух лучших игроков Бундеслиги в 2022 году 1
    Лам отказался ехать на ЧМ-2022. Это протест против нарушения прав человека в Катаре 27
    Источник: Sport.de

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:54
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +773

      Пригожин Женя 31 минуту назад

      Да как футболист был хорошим, думали такой он и в жизни, а в жизни ДЕРЬМО!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7891

      mihail200606 50 минут назад

      Геевское нытье ..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3310

      фанат джигурды 1 час назад

      Что-то до сих не прибежал один "мудрец", который ни разу в Европе не был, но знает, что там свобода и демократия.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2912

      Suvorov71 1 час назад

      Надо проводить только там где геи правят бал, а то как то не понятное деление папа1 и папа 2

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3765

      aaaaahhhh 1 час назад

      фашист- он всегда фашист

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5377

      Spirit_78 1 час назад

      Тогда в Европе вообще проводить ничего нельзя, никакой демократией там не пахнет))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3310

      фанат джигурды 1 час назад

      Горюет, что с мужем приехать не сможет.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1009

      The only one 1 час назад

      Всё, что не подходит под наши стандарты должно гнобиться и блокироваться. Где то это уже было в 1933 году в просвещённой европе....

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1671

      k611 2 часа назад

      Они финансово всё могут организовать на высшем уровне. Демократия или нет это их внутренние дела.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +854

      Октавиус 2 часа назад

      как же достали эти высокомерные "белые люди"

      5
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+