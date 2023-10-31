Определена страна-хозяйка ЧМ-2034

Стало известно, где пройдет чемпионат мира в 2034 году.

Через 11 лет турнир примет Саудовская Аравия, у которой не осталось конкурентов.

Ранее на проведение мирового первенства претендовала Австралия, но в итоге отказалась от подачи заявки.

«Величайшее шоу на Земле организуют Канада, Мексика и США в 2026 году – в Северной Америке. В 2030 году чемпионат мира пройдет в Африке (Марокко) и Европе (Португалия и Испания), а еще три игры состоятся в Южной Америке (Аргентина, Парагвай и Уругвай).

В 2034 году мировое первенство состоится в Азии (Саудовская Аравия). Три турнира, пять континентов и десять стран, участвующих в проведении матчей, – это делает футбол по‑настоящему глобальным.

Футбол объединяет мир, как никакой другой вид спорта, а чемпионат мира по футболу является идеальной демонстрацией идеи единства и инклюзивности, а также важной иллюстрацией того, как разные культуры могут быть вместе, учиться и лучше понимать друг друга», – написал Инфантино в соцсетях.