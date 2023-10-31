Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Определена страна-хозяйка ЧМ-2034

31 октября 2023, 22:58
8

Стало известно, где пройдет чемпионат мира в 2034 году.

Через 11 лет турнир примет Саудовская Аравия, у которой не осталось конкурентов.

Ранее на проведение мирового первенства претендовала Австралия, но в итоге отказалась от подачи заявки.

«Величайшее шоу на Земле организуют Канада, Мексика и США в 2026 году – в Северной Америке. В 2030 году чемпионат мира пройдет в Африке (Марокко) и Европе (Португалия и Испания), а еще три игры состоятся в Южной Америке (Аргентина, Парагвай и Уругвай).

В 2034 году мировое первенство состоится в Азии (Саудовская Аравия). Три турнира, пять континентов и десять стран, участвующих в проведении матчей, – это делает футбол по‑настоящему глобальным.

Футбол объединяет мир, как никакой другой вид спорта, а чемпионат мира по футболу является идеальной демонстрацией идеи единства и инклюзивности, а также важной иллюстрацией того, как разные культуры могут быть вместе, учиться и лучше понимать друг друга», – написал Инфантино в соцсетях.

Еще по теме:
Инфантино сделал заявление об уходе Месси из сборной Аргентины 1
В РПЛ оценили работу президента ФИФА Инфантино 3
«Это шокирует нас»: президент УЕФА прошелся по Инфантино из-за дела Балогуна
Источник: The Athletic
Саудовская Аравия. Премьер-лига Весь мир Инфантино Джанни
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BRO_football
1698783427
Футбол объединяет мир? Является идеальной демонстрацией идеи единства и инклюзивности? Разные культуры могут быть вместе? Иди-ка ты нахрен, Инфантино. Скажу я тебе из России!
Ответить
Lilipyt
1698784326
ЧМ в Катаре всем продемонстрировал, что его можно провести в 1-ом государстве, в 5-и городах и на 9-и стадионах. Где отличные условия для болельщика и не приходится колесить на большие расстояния, потому что Катар меньше Мск. обл. Это удешевляет процесс попадания на матч, где и так не дешево. Но, а дальше пуляют на 3 страны (США. Канада, Мексика). Тут и одной хватило бы Америки. У них предостаточно инфраструктуры и стадионов для этого. Но дальше еще тупее Африка с Европой принимают ЧМ. Там даже на автомобиле не доберешься. Цены на авиабилеты будут бешенными. Поток людей космический, как они смогут успевать всех перевезти с континента на континент не понятно. Дальше опять 3 страны (Аргентина, Уругвай и Парагвай), но тут хоть и на машине спок
Ответить
zigbert
1698841388
Все как то непродуманно. Напрашивается поговорка:"дальше в лес, больше дров". Или может думают что к тому времени появится техника мгновенного сообщения. Страна хозяйка чемпионата к примеру освобождается от отборочных игр а тут их получится массовое количество.
Ответить
vikingus
1698850265
Следующее где, по логике, в Антарктиде? Или, может, на Марсе на межпланетный уровень выйдем?
Ответить
Главные новости
Батраков назвал 5 российских игроков, которые могут уехать в Европу
21:48
Лига чемпионов. «Барселона» разгромила «Фейеноорд» в матче с 6 голами
21:39
1
Батраков сегодня дебютирует в Лиге чемпионов
20:55
5
ЦСКА получил предложение по Гонду
20:43
5
Батраков рассказал о реакции Подшибякиной на трансфер в «Галатасарай»
20:32
4
Еще два клуба Второй лиги могут прекратить существование
20:15
3
ФотоЭкс-защитник ЦСКА Бекао подписал контракт с московским клубом
19:47
1
Стал известен новый капитан сборной Аргентины после ухода Месси
19:41
Слуцкий ответил, кто лучше – Аршавин или Батраков
19:23
1
Видео«Добро пожаловать домой»: ЦСКА объявил о трансфере игрока
19:06
4
Все новости
Все новости
Фигуристка Загитова сказала, кто лучше – Месси или Роналду
11:35
4
Только одного игрока чаще номинировали на «Золотой мяч», чем Месси
Вчера, 18:18
ФотоРоналду пошел на сомнительную хитрость по ходу матча
7 сентября
«Зенит» отказался от 45 миллионов за своего игрока
7 сентября
10
ФотоЭкс-игрок «Ливерпуля» и «ПСЖ» Вейналдум нашел новый клуб
7 сентября
Бензема хотел вернуться в родной клуб на контракт без зарплаты, но саудовцы его не отпустили
6 сентября
У зенитовца Энрике появился вариант в Азии
6 сентября
8
У Сперцяна 7 голевых действий в 7 матчах за «Аль-Ахли»
4 сентября
2
Фото«Арсенал» совершил самую дорогую продажу в своей истории
3 сентября
6
ФотоКлуб Бундеслиги приобрел экс-игрока сборной Франции у «Аль-Иттихада» за 30 миллионов
1 сентября
«Аль-Хиляль» вслед за Малкомом избавился от обладателя «Золотого мяча»
31 августа
5
ФотоСаудовский клуб приобрел нападающего сборной Англии за 60+ миллионов
30 августа
«Аль-Наср» победил с помощью 978-го гола Роналду
28 августа
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
28 августа
2
«Арсенал» продаст вингера сборной Бразилии в Саудовскую Аравию за сумму свыше 65 миллионов
28 августа
Сперцян помог «Аль-Ахли» победить в Межконтинентальном кубке
26 августа
3
«Аль-Наср» вырвал победу над «Аль-Иттифаком» (3:2), трижды забив после замены Роналду
25 августа
«Арсенал» совершит рекордную продажу в истории клуба
25 августа
1
ФотоЭкс-спартаковец Ларссон подписал контракт с новым клубом
25 августа
3
ВидеоРоналду скривился после разговора с Инфантино
24 августа
ФотоЕще один экс-игрок «Ливерпуля» перешел в «Трабзонспор» вслед за Салахом
24 августа
Где играет сын Криштиану Роналду: карьера Криша-младшего в клубе и сборной Португалии
23 августа
2
Сперцян совершил голевые действия во всех трех матчах за новый клуб
22 августа
4
ФотоИгрок сборной Украины стал конкурентом Сперцяна в «Аль-Ахли»
22 августа
2
Роналду забил в 25-м сезоне подряд
21 августа
3
⚡️ Саудовский клуб избавился от Малкома, купленного у «Зенита» за 60 миллионов
21 августа
26
977-й гол в карьере Роналду помог «Аль-Насру» разгромить «Аль-Рияд»
21 августа
8
Реакция Губерниева на слова Роналду о завершении карьеры
20 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+