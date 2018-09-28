Лам – о победе в проведении Евро-2024: «У Германии есть великолепные стадионы и болельщики, любящие футбол»

Бывший капитан сборной Германии Филипп Лам, который являлся послом немецкой заявки, поделился впечатлениями от победы за проведение Евро-2024.

«Мы очень рады, что будем проводить чемпионат Европы. У нас есть великолепные стадионы и болельщики, любящие футбол. Все вместе мы хотим организовать огромный праздник», – сказал Лам.

Матчи состоятся в 10-ти городах: Берлине, Кельне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Штутгарте.

В борьбе за право провести Евро-2024 Германия опередила Турцию. Чемпионат Европы уже проходил в ФРГ в 1988 году. В 21-м веке Германия провела один крупный международный турнир – чемпионат мира-2006.