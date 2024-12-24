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    • Губерниев оскорбил Лама после его слов о России: «С мозгами большие проблемы»

    Губерниев оскорбил Лама после его слов о России: «С мозгами большие проблемы»

    Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на высказывания бывшего футболиста сборной Германии Филиппа Лама.

    Немец ранее заявил, что Европа «немного пострадала» из-за того, что права на проведение ЧМ-2018 и ЧМ-2022 были отданы России и Катару.

    «Мне только остается пожелать, чтобы Лам выполнил наказ избирателей. Он же известный политический деятель в Германии, где сейчас невероятный политический кризис, где есть проблемы с мигрантами, с финансированием очень многих социальных проектов и прочего. Ламу же виднее. Он же, сразу после Шольца сейчас будет канцлером.

    С мозгами у него, конечно, очень большие проблемы. Он не смотрит телевизор, не залезает в интернет. Он просто бестолочь. Мне очень обидно, что хороший футболист оказался таким ***», – сказал Губерниев

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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