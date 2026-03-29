Новая Зеландия – Чили: прогноз и ставки на матч 30 марта 2026 с коэффициентом 1.85

29 марта 2026 10:12
Новая Зеландия - Чили
30 мар. 2026, понедельник 09:00 | Товарищеские матчи. Сборные
1.85
Победа Чили
30 марта состоится товарищеский матч между сборными Новой Зеландии и Чили. Хозяева переживают кризис, проигрывают 3 матча подряд и много пропускают. Гости находятся в отличной форме, побеждают в 4 последних матчах и стабильно забивают.

Новая Зеландия

Новозеландская сборная переживает тяжелый период. Команда проигрывает в 3 последних товарищеских матчах и пропускает в 8 последних таких встречах. В последних пяти матчах новозеландцы забили 2 гола (в среднем 0.40 за матч) и пропустили 8 (в среднем 1.60). В последнем матче команда уступила Финляндии (0:2).

Чили

Чилийская сборная находится в отличной форме. Команда побеждает в 6 последних товарищеских матчах и в 4 последних матчах во всех турнирах. Чили забивает в 8 последних товарищеских матчах. В последних пяти матчах чилийцы забили 10 голов (в среднем 2.00 за матч) и пропустили 4 (в среднем 0.80). В последнем матче команда обыграла Кабо-Верде (4:2).

Факты о командах:

Новая Зеландия

  • Проигрывает в 3 последних товарищеских матчах
  • Пропускает в 8 последних товарищеских матчах
  • В последних 5 играх: 0.40 забито, 1.60 пропущено

Чили

  • Побеждает в 6 последних товарищеских матчах
  • Забивает в 8 последних товарищеских матчах
  • В последних 5 играх: 2.00 забито, 0.80 пропущено

История личных встреч

В личных встречах Чили имеет преимущество. В двух матчах 2006 года чилийцы одержали две победы (4:1 и 1:0).

Прогноз на матч Новая Зеландия – Чили

Чили находится в отличной форме: 4 победы подряд, стабильная результативность и надежная оборона. Гости будут играть на победу и постараются продолжить успешную серию.

Новая Зеландия переживает кризис: 3 поражения подряд, слабая атака (0.40 гола за матч) и регулярные пропущенные голы. Хозяева вряд ли смогут оказать серьезное сопротивление чилийцам.

Учитывая форму команд, разницу в классе и статистику личных встреч, Чили должна побеждать. Новая Зеландия вряд ли сможет забить, учитывая их атакующий кризис и надежную оборону гостей.

Рекомендованные ставки:

  • Победа Чили – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал Чили больше 1.5

Автор: Гроховский Сергей
Товарищеские матчи. Сборные Чили Новая Зеландия
