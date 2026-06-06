Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию Англия против Новой Зеландии, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 июня в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Англия – Новая Зеландия