06.06.2026, суббота, 23:00
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Составы команд
Англия
Англия
4-2-2-2
1
Пикфорд
26
Куанса
5
Стоунз
6
Гехи
24
Спенс
14
Хендерсон
16
Мэйну
17
Роджерс
11
Рэшфорд
19
Уоткинс
9
Кейн
3-1-4-1-1
1
Крокомб
16
Сурман
5
Боксолл
13
Кэкачей
6
Белл
8
Стаменич
7
Гарбетт
10
Сингх
2
Пэйн
11
Джаст
9
Вуд
1
Пикфорд
23
Траффорд
23
Траффорд
1
Пикфорд
6
Гехи
2
Конса
2
Конса
6
Гехи
5
Стоунз
15
Берн
15
Берн
5
Стоунз
26
Куанса
24
Джеймс
24
Джеймс
26
Куанса
24
Спенс
12
Ливраменто
12
Ливраменто
24
Спенс
14
Хендерсон
10
Беллингем
10
Беллингем
14
Хендерсон
16
Мэйну
3
О'Райли
3
О'Райли
16
Мэйну
17
Роджерс
8
Андерсон
8
Андерсон
17
Роджерс
11
Рэшфорд
18
Гордон
18
Гордон
11
Рэшфорд
19
Уоткинс
31
Нгумоха
31
Нгумоха
19
Уоткинс
9
Кейн
22
Тони
22
Тони
9
Кейн
1
Крокомб
12
Полсен
12
Полсен
1
Крокомб
2
Пэйн
4
Биндон
4
Биндон
2
Пэйн
11
Джаст
3
де Врис
3
де Врис
11
Джаст
16
Сурман
15
Пиджнакер
15
Пиджнакер
16
Сурман
6
Белл
14
Руфер
14
Руфер
6
Белл
8
Стаменич
25
Бейлис
25
Бейлис
8
Стаменич
13
Кэкачей
19
Олд
19
Олд
13
Кэкачей
10
Сингх
20
Маккоуэтт
20
Маккоуэтт
10
Сингх
7
Гарбетт
21
Рэндалл
21
Рэндалл
7
Гарбетт
9
Вуд
17
Барбарусес
17
Барбарусес
9
Вуд
5
Боксолл
24
Эллиот
24
Эллиот
5
Боксолл
Остались в запасе
Англия
Новая Зеландия
13
Дин Хендерсон
ВР
29
Джошуа Кинг
ЦП
30
Итан Нванери
ЦП
28
Алекс Скотт
АП
Главный тренер
Томас Тухель
22
Майкл Вауд
ВР
26
Томми Смит
ЦФ
18
Бен Уэйн
ЦФ
Главный тренер
Даррен Базили
Остались в запасе
13
Дин Хендерсон
ВР
29
Джошуа Кинг
ЦП
30
Итан Нванери
ЦП
28
Алекс Скотт
АП
Остались в запасе
22
Майкл Вауд
ВР
26
Томми Смит
ЦФ
18
Бен Уэйн
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Даррен Базили
Статистика матча Англия - Новая Зеландия
Всего ударов по воротам
23
3
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
8
1
Нарушения
10
13
Офсайды
2
1
Количество передач
658
256
Сейвы
1
3
Точность передач %
92
81
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
11
1
Удары из пределов штрафной
10
1
Удары из-за пределов штрафной
13
2
Смотреть прямую трансляцию Англия против Новой Зеландии, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 июня в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Англия – Новая Зеландия
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
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Источник: «Бомбардир»