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    Почему Коутиньо нельзя в «Барселону». Ни в коем случае


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    Голосов: 7
    09.08.2017 13:00
    Никита Щербаков объясняет, почему «Барса» ищет не того игрока, а сам Коутинью выбирает очень неправильное время для ухода.

    Коутиньо уже пообещал Клоппу остаться

    Британская пресса пишет о том, что не так давно главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп лично пообщался с бразильцем. Полузащитник дал устное согласие, что останется в команде и продолжит развивать ее.

    Ситуацию накаляет и руководство «Ливерпуля». Сначала «Барса» предложила за игрока 72 миллиона евро – отказ. Теперь, по недавней информации СМИ, сине-гранатовые готовы дать 100-120 миллионов евро. Вы только представьте: Коутиньо – второй по стоимости футболист мира! Фантастика? Посмотрите, что творится вокруг − вообще нет.

    Но, вероятно, и здесь британцы откажутся. Функционеры «Ливерпуля» в свое время предприняли грамотный шаг: год назад они предложили Коутиньо новый пятилетний контракт, который полузащитник с радостью подписал. Другой вопрос – в договоре нет суммы отступных. Следовательно, клуб вправе удерживать игрока вне зависимости от его желаний.

    Красноречивее всех высказался по ситуации все тот же Клопп: «Приятно, что Коутиньо так высоко ценят, но «Барселона» может не напрягаться, лучше направить свою энергию на что-то другое». А затем добавил: «Если мы говорим, что он не продается, как можно это еще интерпретировать? Слово «нет» означает, что тут нечего интерпретировать».

    Еще британская пресса говорит о том, что Коутиньо отдал решение вопроса боссам «Ливерпуля». То есть уйти в «Барсу» − его мечта, но и давить ни на кого он не будет. И верно, поскольку: а) он же все пообещал Клоппу; б) если он сейчас будет возмущаться, то тренер может в воспитательных мерах усадить его надолго в запас. К тому же, если Коутиньо не делает никаких открытых заявлений о трансфере, его желание переехать в Каталонию не такое сильное.

    «Барселона» просто не его клуб

    Совсем непонятно, зачем Коутиньо вообще нужен каталонцам. Уже не первый сезон бразилец играет чистого вингера с функциями свободного художника. В «Барселоне» придется делить роли лидера с Суаресом и Месси.

    На роль Неймара идеально подошли бы Дибала или Мбаппе, но «Барса» пока упорно долбит кандидатуру Коутиньо. Филиппе точно берут именно под функции бразильца, иначе придется делать еще один безумный трансфер дополнительно. Коутиньо был бы отличным вариантом именно в своей работе, но там он «Барсу» вряд ли интересует.

    Он еще не реализовался в «Ливерпуле» полностью

    Коутиньо – главная звезда «Ливерпуля». Здесь он дико спрогрессировал, но пока не превратил это в какой-то конкретный результат. В этой степени даже уход Неймара из «Барселоны» выглядит куда логичнее, чем отъезд Коутиньо с «Энфилда».

    К тому же если с «Ливерпулем» сейчас все понятно (Клопп усилит команду и сделает дополнительный шаг вперед), то, что происходит сейчас в Каталонии – большая загадка. Новый тренер, развал самого эффективного трио планеты, удар по имиджу и вечные проблемы Месси с законом − «Барселона» перестраивается, и совсем не факт, что она не провалит сезон с таким сложным основанием. Где в этом шальном водовороте окажется вдруг новичок из Англии, которого спешно забрали для латания гигантской дыры − вопрос еще большей сложности.

    Возможно, через год-два Коутиньо действительно есть смысл задуматься над тем, чтобы уйти в ту же «Барселону». Но пока надо сосредоточиться на «Ливерпуле» и мыслями уйти в крутой по насыщенности сезон.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, MIrror
    Рейтинг: 4 Голосов: 7
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +113

      Ivan7107 11 августа 2017, 20:08

      Прочитал строку что барса не его клуб , сразу закрыл эту бредовую статью. Идеальный для барсы игрок111

      0
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      Рейтинг: +17

      Interneradzuri 11 августа 2017, 18:45

      Коутинио надо остаться

      0
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      Рейтинг: +833

      Sola 11 августа 2017, 05:50

      1. Если рук-во Ливера насильно будет удерживать игрока, он просто перестанет нормально играть. Подобное было в Спартаке с Сычевым и в Зените с Кержаковым и Аршавиным. Обоих не хотели отпускать. Но Кержа и Адвокаат не видел в составе и мариновал на лавке. В итоге где-то через полгода Кержа все же продали в Севилью. А Аршавин вообще ультиматумы начал выдвигать клубу, что играть не будет и т.д. В итоге все равно продали.
      Бэйл ставил точно такие же ультиматумы рук-ву Тоттенхэма, как и Аршавин Зениту.
      Короче, удерживать игрока насильно - это только во вред самому клубу.

      2. Если того хочет бразилец, он в любом случае будет в Барсе. Но, по слухам, он хочет быть в Ливере. ХЗ кому верить.
      Если его выдернут из Ливера, будет жаль. Все же красные должны уже вырасти из середняков и начать серьезно бороться за золото. Но из клуба постоянно выдергивают отличных игроков.
      И все же Барса - это клуб-победитель, это титулы, это Испания со знаменитым el clasico, это гарантированная ЛЧ. Ливерпуль не может этим же похвастаться.

      0
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      Рейтинг: +122

      serginho8 10 августа 2017, 18:53

      Согласен с автором. Да и сам Коутиньо возможно это понимает, поэтому и не плачется по поводу того что его не отпускают в барсу.
      Да барса как бы шаг вперед, шанс выиграть титулы, но много ли шансов то ? При нынешнем Реале забрать у них чемпионство и тем более ЛЧ..
      Мне кажется идеально будет если он еще сезон отыграет в Ливерпуле, в лч, в чемпионате побьется с ними. А уже потом думаю там и барса вернется за ним и тот же реал. Будет выбор и будет понятно всё с этой "новой" Барселоной.

      0
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      Рейтинг: +355

      kvm5 10 августа 2017, 17:16

      рано ему быть Неймаром

      0
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 10 августа 2017, 07:16

      Рано ему еще уходить в Барсу. Думаю он еще сможет прогрессировать в Ливерпуле и возможно наконец-то поможет выиграть АПЛ!!

      2
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      Рейтинг: +15

      Bakha_92 9 августа 2017, 14:58

      Он в Ливере реализовался полностью.А в Барсе Коутиньо достигнет пика в своей карьере.Наоборот самое время перейти в Барселону чтобы усилить и команду и себя. Это будет что то с чем то.

      0
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      Рейтинг: +122

      serginho8 > Bakha_92 10 августа 2017, 18:56

      еще не полностью. Полностью это когда он получит свои награды лучшего игрока апл и тп, а он получил если оытграет сезон так как прошлый сезон заканчивал.

      а что ему ловить в такой барсе? там не пойми что происходит, сейчас у них вся надежда на одного мессика. Суарезу уже 30, Иниеста доигрывает, всё. При этом лидером он не будет и это всё понимают, в лучшем случае будет как Неймар в тени Мессик сидеть. Думаю рано ему уходить, еще успеет уйти, только 25 исполнилось.

      0
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      Рейтинг: +15

      Bakha_92 9 августа 2017, 14:54

      Кто такой Никита Щербаков

      1
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 9 августа 2017, 13:38

      Все верно сказано, не понятно что будет представлять и во что играть собирается нынешняя Балселона.

      -1
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      Рейтинг: +886

      xColaz 9 августа 2017, 13:36

      Можно провести по РВБ (разница в безумии), т.е. отдают Барсе его в 2 раза дороже стоимости. Далее Барса понимает, что он нах не сдался и продает его уже по обычной нормальной цене на следующий год. Разницу в безумии оставляют себе

      -1
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