Почему Коутиньо нельзя в «Барселону». Ни в коем случае

Коутиньо уже пообещал Клоппу остаться

Британская пресса пишет о том, что не так давно главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп лично пообщался с бразильцем. Полузащитник дал устное согласие, что останется в команде и продолжит развивать ее.

Ситуацию накаляет и руководство «Ливерпуля». Сначала «Барса» предложила за игрока 72 миллиона евро – отказ. Теперь, по недавней информации СМИ, сине-гранатовые готовы дать 100-120 миллионов евро. Вы только представьте: Коутиньо – второй по стоимости футболист мира! Фантастика? Посмотрите, что творится вокруг − вообще нет.

Но, вероятно, и здесь британцы откажутся. Функционеры «Ливерпуля» в свое время предприняли грамотный шаг: год назад они предложили Коутиньо новый пятилетний контракт, который полузащитник с радостью подписал. Другой вопрос – в договоре нет суммы отступных. Следовательно, клуб вправе удерживать игрока вне зависимости от его желаний.

Красноречивее всех высказался по ситуации все тот же Клопп: «Приятно, что Коутиньо так высоко ценят, но «Барселона» может не напрягаться, лучше направить свою энергию на что-то другое». А затем добавил: «Если мы говорим, что он не продается, как можно это еще интерпретировать? Слово «нет» означает, что тут нечего интерпретировать».

Еще британская пресса говорит о том, что Коутиньо отдал решение вопроса боссам «Ливерпуля». То есть уйти в «Барсу» − его мечта, но и давить ни на кого он не будет. И верно, поскольку: а) он же все пообещал Клоппу; б) если он сейчас будет возмущаться, то тренер может в воспитательных мерах усадить его надолго в запас. К тому же, если Коутиньо не делает никаких открытых заявлений о трансфере, его желание переехать в Каталонию не такое сильное.

«Барселона» просто не его клуб

Совсем непонятно, зачем Коутиньо вообще нужен каталонцам. Уже не первый сезон бразилец играет чистого вингера с функциями свободного художника. В «Барселоне» придется делить роли лидера с Суаресом и Месси.

На роль Неймара идеально подошли бы Дибала или Мбаппе, но «Барса» пока упорно долбит кандидатуру Коутиньо. Филиппе точно берут именно под функции бразильца, иначе придется делать еще один безумный трансфер дополнительно. Коутиньо был бы отличным вариантом именно в своей работе, но там он «Барсу» вряд ли интересует.

Он еще не реализовался в «Ливерпуле» полностью

Коутиньо – главная звезда «Ливерпуля». Здесь он дико спрогрессировал, но пока не превратил это в какой-то конкретный результат. В этой степени даже уход Неймара из «Барселоны» выглядит куда логичнее, чем отъезд Коутиньо с «Энфилда».

К тому же если с «Ливерпулем» сейчас все понятно (Клопп усилит команду и сделает дополнительный шаг вперед), то, что происходит сейчас в Каталонии – большая загадка. Новый тренер, развал самого эффективного трио планеты, удар по имиджу и вечные проблемы Месси с законом − «Барселона» перестраивается, и совсем не факт, что она не провалит сезон с таким сложным основанием. Где в этом шальном водовороте окажется вдруг новичок из Англии, которого спешно забрали для латания гигантской дыры − вопрос еще большей сложности.

Возможно, через год-два Коутиньо действительно есть смысл задуматься над тем, чтобы уйти в ту же «Барселону». Но пока надо сосредоточиться на «Ливерпуле» и мыслями уйти в крутой по насыщенности сезон.