Алисон второй сезон подряд выбивает «Барселону» из плей-офф ЛЧ

Вратарь «Ливерпуля» Алисон второй сезон подряд сыграл в плей-офф Лиги чемпионов против «Барселоны».

В сезоне 2017/18 бразильский голкипер в составе выбил каталонцев из турнира «Ромы» на стадии четвертьфинала (1:4, 3:0).

Вчера завершился ответный матч полуфинала Лиги чемпионов 2018/19, в котором «Ливерпуль» с Алисоном в стартовом составе, обыграл «Барселону» со счетом 4:0 (4:3 по сумме двух встреч) и вновь оставил каталонцев без главного еврокубка.