Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    2 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    3 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото

    Алисон второй сезон подряд выбивает «Барселону» из плей-офф ЛЧ

    Вратарь «Ливерпуля» Алисон второй сезон подряд сыграл в плей-офф Лиги чемпионов против «Барселоны».

    В сезоне 2017/18 бразильский голкипер в составе выбил каталонцев из турнира «Ромы» на стадии четвертьфинала (1:4, 3:0).

    Вчера завершился ответный матч полуфинала Лиги чемпионов 2018/19, в котором «Ливерпуль» с Алисоном в стартовом составе, обыграл «Барселону» со счетом 4:0 (4:3 по сумме двух встреч) и вновь оставил каталонцев без главного еврокубка.

    • Алисон перешел из «Ромы» в «Ливерпуль» летом 2018-го.
    • Сумма его трансфера составила 62,5 миллиона евро, что сделало самым дорогим вратарем в мире.
    • Ранее рекорд принадлежал Джанлуиджи Буффону, которого «Ювентус» купил у «Пармы» за 52 миллиона фунтов.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 06:28
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +694

      Dizayner 22 минуты назад

      Сумма его трансфера составила 62,5 миллиона евро, что сделало самым дорогим вратарем в мире.- Кепа Аррисабалага нервно курит в сторонке)))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +652

      Benifacto 1 час назад

      а почему Буффона в фунтах посчитали?Алиссон так то где то 55 лямов фунтов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79

      АлексOZ 1 час назад

      кто-нибудь, когда-нибудь откроет дело на Барсу, на УЕФА, на ФИФА за такие договорняки!!! каждый год у них "чудо комбеки", то в одну, то в другую сторону!!! может есть тот, кто может проследить, кто же поднимает БАБЛИЩЕ на такой ставке!!! ведь Барса ходила всю игру! при 0-1, 0-2, 0-3 и даже 0-4 они продолжали спокойно катать в центре, изображая "атаки", темп игры абсолютно не менялся!!! в первом тайме даже из выгодных позиций пару раз скидывали Месси, чтоб он лупанул мимо!!! "гений", "инопланетянин" наверно в этот вечер улетел к себе и земной Лео был .... обычный, томный, ленивый, лишнего шага не делающий ((( ужасно больно было смотреть этот .... эту .... ******* они заполнили всё, *******!!! ну не может так быть на самом деле!!! Ливеру почёт и уважение!!! но сомнения ..... очень большие сомнения о "FAIR PLAY" , о том, что отдохнувшая команда имея запас 3 мяча "сольёт" истерзанной, замученной команде, да ещё без лидеров 4 !!! мяча

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6638

      Cules2013 > АлексOZ 54 минуты назад

      о, очередной заговорщик появился, как вас долго-то не было, минут 5, наверное)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1866

      Dgad 1 час назад

      Ливерпуль забил первый мяч и это придало им надежду и кураж, после второго Барса поплыла, а далее уже история которую мы будем всегда вспоминать. Алисон тащил, Ливерпуль рвал, как же я за них болел....спасибо за счастье вам)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +123

      Boeung777 2 часа назад

      Космос

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1037

      Fin035 2 часа назад

      Видимо Клопп нашел проклятие для Барселоны.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6638

      Cules2013 2 часа назад

      Это Барса сама себя выбивает, а не Алиссон. Он много сейвов сделал вчера, но только один из них был хорош - остальные просто уровень топ-вратаря. Это реально Барса просто криво била по воротам. Месси не зарешал - всё, остальные поплыли.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    69922
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru