Алисон второй сезон подряд выбивает «Барселону» из плей-офф ЛЧ

Сумма его трансфера составила 62,5 миллиона евро, что сделало самым дорогим вратарем в мире.- Кепа Аррисабалага нервно курит в сторонке)))))
Вратарь «Ливерпуля» Алисон второй сезон подряд сыграл в плей-офф Лиги чемпионов против «Барселоны».
В сезоне 2017/18 бразильский голкипер в составе выбил каталонцев из турнира «Ромы» на стадии четвертьфинала (1:4, 3:0).
Вчера завершился ответный матч полуфинала Лиги чемпионов 2018/19, в котором «Ливерпуль» с Алисоном в стартовом составе, обыграл «Барселону» со счетом 4:0 (4:3 по сумме двух встреч) и вновь оставил каталонцев без главного еврокубка.
- Алисон перешел из «Ромы» в «Ливерпуль» летом 2018-го.
- Сумма его трансфера составила 62,5 миллиона евро, что сделало самым дорогим вратарем в мире.
- Ранее рекорд принадлежал Джанлуиджи Буффону, которого «Ювентус» купил у «Пармы» за 52 миллиона фунтов.