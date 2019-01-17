Иммобиле может перейти в «Ливерпуль» или «Челси»

сейчас в кого не тыкни сразу 100 лимонов просят))) мир сходит с ума
«Ливерпуль» и «Челси» следят за выступлениями нападающего «Лацио» Чиро Иммобиле.
По информации Il Messaggero, мерсисайдцы отправят своих скаутов, чтобы посмотреть на игру итальянца в воскресном матче 20-го тура Серии А с «Наполи».
Для «Челси» 28-летний футболист является вторым вариантом на случай, если лондонцам не удастся договориться с «Ювентусом» о переходе Гонсало Игуаина.
Газета сообщает, что президент римского клуба Клаудио Лотито не намерен отпускать Иммобиле в январе, если только то-то не предложит за него 100 миллионов евро.
- В этом сезоне форвард провел за «Лацио» 24 матча, забил 13 голов и сделал семь результативных передач.
- Контракт Иммобиле рассчитан до 2023 года.
- Стоимость игрока по данным Transfermarkt составляет 50 миллионов евро.