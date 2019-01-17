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    Иммобиле может перейти в «Ливерпуль» или «Челси»

    «Ливерпуль» и «Челси» следят за выступлениями нападающего «Лацио» Чиро Иммобиле.

    По информации Il Messaggero, мерсисайдцы отправят своих скаутов, чтобы посмотреть на игру итальянца в воскресном матче 20-го тура Серии А с «Наполи».

    Для «Челси» 28-летний футболист является вторым вариантом на случай, если лондонцам не удастся договориться с «Ювентусом» о переходе Гонсало Игуаина.

    Газета сообщает, что президент римского клуба Клаудио Лотито не намерен отпускать Иммобиле в январе, если только то-то не предложит за него 100 миллионов евро.

    • В этом сезоне форвард провел за «Лацио» 24 матча, забил 13 голов и сделал семь результативных передач.
    • Контракт Иммобиле рассчитан до 2023 года.
    • Стоимость игрока по данным Transfermarkt составляет 50 миллионов евро.

    Источник: Il Messaggero

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    17.01.2019 14:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 18 января 2019, 10:53

      сейчас в кого не тыкни сразу 100 лимонов просят))) мир сходит с ума

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 18 января 2019, 10:16

      Не наездился еще по вне-италии ? по-моему хватило.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 17 января 2019, 16:29

      Судя по статистике он гораздо лучше Игуаина.Да и возраст предпочтительнее.

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