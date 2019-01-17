Иммобиле может перейти в «Ливерпуль» или «Челси»

«Ливерпуль» и «Челси» следят за выступлениями нападающего «Лацио» Чиро Иммобиле.

По информации Il Messaggero, мерсисайдцы отправят своих скаутов, чтобы посмотреть на игру итальянца в воскресном матче 20-го тура Серии А с «Наполи».

Для «Челси» 28-летний футболист является вторым вариантом на случай, если лондонцам не удастся договориться с «Ювентусом» о переходе Гонсало Игуаина.

Газета сообщает, что президент римского клуба Клаудио Лотито не намерен отпускать Иммобиле в январе, если только то-то не предложит за него 100 миллионов евро.