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    Салах реализовал самый быстрый пенальти в истории финалов Лиги чемпионов

    «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» играют в финале Лиги чемпионов.

    На 24-й секунде главный арбитр Дамир Скомина назначил пенальти в ворота лондонцев за игру рукой полузащитника Муссы Сиссоко. Это самый быстрый пенальти в истории финалов турнира.

    Полузащитник Мохамед Салах забил с пенальти на второй минуте.

    Источник: «Бомбардир»

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    01.06.2019 22:05
    Комментарии15
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      Рейтинг: +644

      Борат 7 часов назад

      Пенальти херовенький, но надо признать - тоттен не наиграл на гол, а без гола матч не выигрывается. Ливер был лучше в этом плохом финале...

      0
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      Рейтинг: +624

      VAD07 16 часов назад

      Сон спит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +256

      professor13 16 часов назад

      Судья всё испортил, ну на фига такие пенки ставить в таком матче

      1
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    • ...
      Рейтинг: +19462

      gol_kak_sokol 16 часов назад

      Мяч попал в подмышку, отскочил в вверх бицепса. Зря защитник расставил руки, как пугало огородное, но пенальти назначать, имхо, не стоило.

      3
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      Рейтинг: +3701

      3a zenit 16 часов назад

      типо,а где ваш сраный вар?Пеналь фуфловый и Скомина продажная тварь(бабло просрал просто)

      2
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      Рейтинг: +613

      Jhon1989 16 часов назад

      Потянули за уши Ливер...

      1
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      Рейтинг: +644

      Измайловский Кочегар 16 часов назад

      Вот нафига такие пенали в финале ЛЧ назначать? То, что главный судья толком не видел - это нормально, для него мяч был закрыт корпусом игрока. Но помощники-то зачем бонусы выписали Ливеру?

      1
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      Рейтинг: +239

      ААМ 17 часов назад

      Пока скучновато

      2
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      Рейтинг: +6036

      KLIM777 17 часов назад

      Самое главное, что темп игры не такой днищенский как в финале лиги европы

      1
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      Рейтинг: +3995

      GoldPlayFIFARus9 17 часов назад

      За уши тянут ливерную колбаску

      2
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      Рейтинг: +213

      Вальдемар IV > GoldPlayFIFARus9 16 часов назад

      тогда бы и в своем чемпе вытащили, но дюков не к ним пришел

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