Салах реализовал самый быстрый пенальти в истории финалов Лиги чемпионов

«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» играют в финале Лиги чемпионов.

На 24-й секунде главный арбитр Дамир Скомина назначил пенальти в ворота лондонцев за игру рукой полузащитника Муссы Сиссоко. Это самый быстрый пенальти в истории финалов турнира.

Полузащитник Мохамед Салах забил с пенальти на второй минуте.