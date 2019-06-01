Салах реализовал самый быстрый пенальти в истории финалов Лиги чемпионов

Пенальти херовенький, но надо признать - тоттен не наиграл на гол, а без гола матч не выигрывается. Ливер был лучше в этом плохом финале...
«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» играют в финале Лиги чемпионов.
На 24-й секунде главный арбитр Дамир Скомина назначил пенальти в ворота лондонцев за игру рукой полузащитника Муссы Сиссоко. Это самый быстрый пенальти в истории финалов турнира.
Полузащитник Мохамед Салах забил с пенальти на второй минуте.
- Стартовые составы команд Маурисио Покеттино и Юргена Клоппа – здесь.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча на «Ванда Метрополитано».