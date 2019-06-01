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    Ван Дейк, Салах и Фирмино – в старте «Ливерпуля» на финал ЛЧ. Алли, Сон и Кейн выйдут у «Тоттенхэма»

    «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» объявили стартовые составы на финал Лиги чемпионов.

    «Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз, Сиссоко, Уинкс, Эриксен, Алли, Сон, Кейн.

    «Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Вийналдум, Мане, Салах, Фирмино.

    Источник: Официальный твиттер «Тоттенхэма»

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    01.06.2019 20:55
    Комментарии5
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      Рейтинг: +3856

      Агасфер 17 часов назад

      О-о! Тут уже рекорд-от англичан в глазах рябит,не то что на финале ЛЕ,где в составах на поле аж три штуки их было!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4796

      prezent2017 18 часов назад

      Ливер, дави лондонских ибреев северного Лондона.

      -2
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      Рейтинг: +1379

      koli4ka 18 часов назад

      ставлю 2-1 на Ливер,должен же Клоппешник уже финалы выигрывать!!!

      -1
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      Рейтинг: +981

      JTherry 18 часов назад

      не составы - объедение!!! мировой футбол сегодня будет в Мадриде!!! с одной стороны - Алли и Сон, с другой - Алиссон...

      0
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      Рейтинг: +1451

      SarJr 18 часов назад

      Фирмино и кейн в старте. Ух, ждём зарубы

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