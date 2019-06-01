Ван Дейк, Салах и Фирмино – в старте «Ливерпуля» на финал ЛЧ. Алли, Сон и Кейн выйдут у «Тоттенхэма»

О-о! Тут уже рекорд-от англичан в глазах рябит,не то что на финале ЛЕ,где в составах на поле аж три штуки их было!
«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» объявили стартовые составы на финал Лиги чемпионов.
«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз, Сиссоко, Уинкс, Эриксен, Алли, Сон, Кейн.
«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Вийналдум, Мане, Салах, Фирмино.
- Матч пройдет на «Ванда Метрополитано» в Мадриде и начнется в 22:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.