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€ 100 тыс
Ливерпуль - новости команды
Монтевидео
Уругвай. Примера
Стадион:
Бельведере
Сайт:
http://www.liverpoolfc.com.uy/
Тренер:
Хорхе Фоссати
Состав
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Спартак» отказался от автора победного гола в финале молодежного ЧМ-2023
2024.02.28 10:45
3
«Барселона» близка к покупке 20-летнего уругвайца
2023.04.25 14:22
Суарес стал чемпионом Уругвая с «Насьоналем». Он оформил дубль в финале плей-офф
2022.10.31 09:46
Тен Хаг прокомментировал разгромную победу «МЮ» над «Ливерпулем»
2022.07.13 01:09
Отступные за Вернера могут снизиться на 10 миллионов, если «Лейпциг» не выиграет чемпионат
2020.05.07 15:57
Примера. «Атлетико» перед встречей с «Ливерпулем» сыграл вничью в Валенсии, Черышев вышел на замену
2020.02.15 00:51
3
«Сити» отстает от «Ливерпуля» на 8 очков после 8 туров
2019.10.06 18:11
7
Месси забил 26 голов английским клубам в ЛЧ. Это лучший показатель в истории против команд из одной страны
2019.06.02 16:25
2
Салах реализовал самый быстрый пенальти в истории финалов Лиги чемпионов
2019.06.01 22:05
12
Алисон второй сезон подряд выбивает «Барселону» из плей-офф ЛЧ
2019.05.08 06:28
15
Клопп: «Поражения – это интересный опыт и сильное лекарство»
2019.04.30 20:50
1
Фото
Крауч: «Горд быть прообразом трофея лучшему игроку года»
2019.04.29 19:56
Фергюсон, Гвардиола, Лобановский – в топ-50 лучших тренеров в истории по версии France Football
2019.03.19 01:16
15
6 английских клубов в четвертьфинале еврокубков – первый случай за 48 лет
2019.03.15 01:15
3
Коман может сыграть с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов
2019.03.12 21:20
1
МИД Германии: «Дорогие британцы, мы вас любим, но в Лиге чемпионов мы за брексит»
2019.02.13 22:23
8
Мане забивает как минимум десять голов в пятом сезоне АПЛ подряд
2019.01.31 08:06
«Манчестер Сити» – первый английский топ-клуб с 1980 года, забивший 22 гола в четырех матчах подряд
2019.01.21 14:42
Ходжсон: «Не знаю, что сумасшедшего в матче с «Ливерпулем». Их четвертый гол засчитывать нельзя, это игра рукой»
2019.01.19 21:59
1
Клопп – после матча с «Кристал Пэлас»: «Мы сделали то, что должны были сделать»
2019.01.19 20:27
Вейналдум: «Верю ли я в чемпионство «Ливерпуля»? Было был глупо сказать «нет»
2019.01.18 15:19
Иммобиле может перейти в «Ливерпуль» или «Челси»
2019.01.17 14:31
3
«Ливерпуль», дортмундская «Боруссия» и «Наполи» следят за уругвайским форвардом Мартинесом
2017.12.09 14:16
1
«Ювентус», «Челси» и «Барселона» готовы вступить в спор за 16-летнего уругвайского форварда
2017.10.05 13:49
4
«Барселона» намерена купить Эриксена, если «Ливерпуль» не отпустит Коутиньо
2017.08.11 15:13
5
«Барселона» по наводке Суареса следит за уругвайским полузащитником де ла Крусом
2017.02.06 23:44
1
За Алленом выстроилась очередь из английских клубов
2016.07.08 11:54
Хендерсон: «Клопп вселил уверенность в игроков и болельщиков «Ливерпуля»
2016.05.18 06:24
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