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Уругвай. Примера
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€ 100 тыс
Ливерпуль - результаты матчей
Монтевидео
Уругвай. Примера
Стадион:
Бельведере
Сайт:
http://www.liverpoolfc.com.uy/
Тренер:
Хорхе Фоссати
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Уругвай. Примера. Интермедио 2025
Уругвай. Примера. Апертура 2025
Кубок Либертадорес. 2024
Уругвай. Примера. 2024
Кубок Либертадорес. 1-ая стадия 2011
07.09 | 01:30
Ливерпуль
1 : 0
Бостон Ривер
31.08 | 01:00
Серро Ларго
1 : 1
Ливерпуль
22.08 | 01:00
Ливерпуль
4 : 0
Серро
16.08 | 21:00
Дефенсор Спортинг
0 : 4
Ливерпуль
08.08 | 21:00
Ливерпуль
1 : 0
Альбион
02.08 | 21:00
Сентраль Эспаньол
0 : 0
Ливерпуль
26.07 | 00:00
Дефенсор Спортинг
1 : 2
Ливерпуль
12.07 | 18:00
Ливерпуль
1 : 2
Серро
09.06 | 01:00
Ливерпуль
0 : 0
Серро Ларго
01.06 | 21:00
Бостон Ривер
0 : 1
Ливерпуль
23.05 | 01:30
Ливерпуль
0 : 0
Расинг М
17.05 | 00:30
Пеньяроль
2 : 1
Ливерпуль
09.05 | 01:30
Монтевидео Уондерерс
1 : 0
Ливерпуль
03.05 | 00:30
Ливерпуль
3 : 0
Данубио
25.04 | 18:00
Хувентуд
1 : 1
Ливерпуль
20.04 | 01:30
Ливерпуль
1 : 3
Насьональ
14.04 | 02:00
Пеньяроль
0 : 2
Ливерпуль
06.04 | 00:30
Ливерпуль
0 : 2
Депортиво Мальдонадо
31.03 | 17:00
Прогресо
3 : 3
Ливерпуль
24.03 | 23:00
Ливерпуль
3 : 3
Сентраль Эспаньол
21.03 | 16:00
Расинг М
1 : 0
Ливерпуль
17.03 | 02:00
Ливерпуль
0 : 0
Монтевидео Сити Торке
10.03 | 03:30
Бостон Ривер
0 : 1
Ливерпуль
01.03 | 15:45
Ливерпуль
2 : 0
Серро Ларго
21.02 | 00:45
Серро
1 : 1
Ливерпуль
14.02 | 03:30
Ливерпуль
1 : 2
Дефенсор Спортинг
07.02 | 01:00
Альбион
1 : 2
Ливерпуль
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