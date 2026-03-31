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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Прогресо - Ливерпуль
Прогресо - Ливерпуль: обзор матча 31 марта 2026
Прогресо
31.03.2026, вторник, 17:00
Уругвай. Примера, 9 тур
3 : 3
Завершен
Ливерпуль
21'
M. Copelotti (П)
41'
M. Copelotti
75'
H. Carroso
6'
R. Bentancourt
10'
F. Martinez
68'
F. Martinez
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Прогресо - Ливерпуль
Завершен
90'
+6
Желтая карточка
Enzo Castillo
90'
+2
Желтая карточка
Nicolás Garayalde
90'
+5'
87'
Желтая карточка
Rubén Bentancourt
79'
Замена
Ramiro Matias Degregorio
️️️️➡️️
Кевин Амаро
79'
Замена
R. Machado
️️️️➡️️
F. Barcelo
Замена
Agustín Daniel Codagnone Puga
️️️️➡️️
Nicolas Fernandez
78'
ГОЛ! 3:3!
Hernan Carroso
75'
Замена
D. Sanchez
️️️️➡️️
Matteo Copelotti
70'
Замена
Marcos Paolini
️️️️➡️️
Federico García
70'
Замена
Gianfranco Trasante
️️️️➡️️
Mauro Martín
70'
69'
Замена
Nicolás Garayalde
️️️️➡️️
Gonzalo de Mello
69'
Замена
Facundo Perdomo
️️️️➡️️
Diego Zabala
68'
ГОЛ! 2:3!
Federico Martinez
Желтая карточка
Nicolas Fernandez
58'
Желтая карточка
Mauro Martín
54'
45'
+2'
ГОЛ! 2:2!
Matteo Copelotti
41'
Желтая карточка
A. Paz
32'
Замена
Facundo Kidd
️️️️➡️️
Ayrton Cougo
25'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Matteo Copelotti
21'
13'
Желтая карточка
F. Barcelo
10'
ГОЛ! 0:2!
Federico Martinez
6'
ГОЛ! 0:1!
Rubén Bentancourt
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Прогресо
1
Andrés Mehring
ВР
15
Mauro Martín
ЦЗ
3
Federico García
ЦЗ
13
Hernan Carroso
ЦЗ
40
Ayrton Cougo
ЦЗ
29
Nicolas Fernandez
ЦЗ
22
A. Paz
ЦП
24
Santiago Viera
ЦП
17
Facundo de León
ЦП
8
Adrián Colombino
ЦФ
23
Matteo Copelotti
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Мендес
Ливерпуль
25
Мартин Кампанья
ВР
3
Santiago Strasorier
ЦЗ
23
Enzo Castillo
ЦЗ
27
Diego Romero
ЦЗ
24
Кевин Амаро
ПЗ
17
Gonzalo de Mello
ЦП
7
Federico Martinez
ЦП
20
Martín Rabuñal
ЦП
22
Diego Zabala
ЦП
31
F. Barcelo
ЦФ
19
Rubén Bentancourt
ЦФ
Главный тренер
Эмилиано Альфаро
Прогресо
33
Agustín Requena
ВР
14
Facundo Kidd
ЦЗ
16
Gianfranco Trasante
ЦЗ
4
Marcos Paolini
ЦЗ
7
Fabricio Fernandez Pertusso
ЦП
30
Agustín Daniel Codagnone Puga
ЦП
18
Gonzalo Silva
ЦП
10
I. Lemmo
ЦП
93
D. Sanchez
ЦФ
11
Nahuel López
ЦФ
Ливерпуль
1
Mathias Bernatene
ВР
34
Kevin Lewis
ЦЗ
4
Facundo Perdomo
ЦЗ
15
Santiago Laquidaín
ЦЗ
18
Agustín Cayetano
ЦЗ
29
Ezequiel Olivera
ЦЗ
5
Nicolás Garayalde
ЦП
16
Lucas Acosta
ЦФ
10
Ramiro Matias Degregorio
ЦФ
9
R. Machado
ЦФ
3-2-3-2
1
13
40
29
3
15
22
24
17
23
8
4-4-2
25
Кампанья
24
Амаро
23
27
3
7
20
22
17
19
31
40
14
14
40
15
16
16
15
3
4
4
3
29
30
30
29
23
93
93
23
22
4
4
22
17
5
5
17
24
Амаро
10
10
24
Амаро
31
9
9
31
Остались в запасе
Прогресо
Ливерпуль
33
Agustín Requena
ВР
7
Fabricio Fernandez Pertusso
ЦП
18
Gonzalo Silva
ЦП
10
I. Lemmo
ЦП
11
Nahuel López
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Мендес
1
Mathias Bernatene
ВР
34
Kevin Lewis
ЦЗ
15
Santiago Laquidaín
ЦЗ
18
Agustín Cayetano
ЦЗ
29
Ezequiel Olivera
ЦЗ
16
Lucas Acosta
ЦФ
Главный тренер
Эмилиано Альфаро
Остались в запасе
33
Agustín Requena
ВР
7
Fabricio Fernandez Pertusso
ЦП
18
Gonzalo Silva
ЦП
10
I. Lemmo
ЦП
11
Nahuel López
ЦФ
Остались в запасе
1
Mathias Bernatene
ВР
34
Kevin Lewis
ЦЗ
15
Santiago Laquidaín
ЦЗ
18
Agustín Cayetano
ЦЗ
29
Ezequiel Olivera
ЦЗ
16
Lucas Acosta
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Мендес
Главный тренер
Эмилиано Альфаро
Статистика матча Прогресо - Ливерпуль
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Информация о матче
Главный судья:
Leodan Frankin Gonzalez Cabrera, Uruguay
Стадион:
Абрахам Паладино
Посещаемость:
800
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