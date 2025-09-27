Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Матчи
РПЛ
АПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Уругвай. Примера
Ливерпуль - Бостон Ривер
Ливерпуль - Бостон Ривер: онлайн-трансляция 27 сентября 2025
Ливерпуль
27.09.2025, суббота, 22:00
Уругвай. Примера, 9 тур
- : -
Не начался
Бостон Ривер
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ливерпуль - Бостон Ривер
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Ливерпуль
Бостон Ривер
«Спартак» отказался от автора победного гола в финале молодежного ЧМ-2023
28 февраля 2024, 10:45
3
«Барселона» близка к покупке 20-летнего уругвайца
25 апреля 2023, 14:22
Суарес стал чемпионом Уругвая с «Насьоналем». Он оформил дубль в финале плей-офф
31 октября 2022, 09:46
Тен Хаг прокомментировал разгромную победу «МЮ» над «Ливерпулем»
13 июля 2022, 01:09
Отступные за Вернера могут снизиться на 10 миллионов, если «Лейпциг» не выиграет чемпионат
7 мая 2020, 15:57
«Спартак» отказался от автора победного гола в финале молодежного ЧМ-2023
28 февраля 2024, 10:45
3
«Барселона» близка к покупке 20-летнего уругвайца
25 апреля 2023, 14:22
Суарес стал чемпионом Уругвая с «Насьоналем». Он оформил дубль в финале плей-офф
31 октября 2022, 09:46
Тен Хаг прокомментировал разгромную победу «МЮ» над «Ливерпулем»
13 июля 2022, 01:09
Отступные за Вернера могут снизиться на 10 миллионов, если «Лейпциг» не выиграет чемпионат
7 мая 2020, 15:57
Больше новостей
Уругвай. Примера
Все
Текущие
Будущие
Уругвай. Примера, 9 тур
Монтевидео Уондерерс
- : -
27.09.2025
Серро
Уругвай. Примера, 9 тур
Ливерпуль
- : -
27.09.2025
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 9 тур
Серро Ларго
- : -
28.09.2025
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 9 тур
Пласа Колония
- : -
28.09.2025
Ривер Плейт
Уругвай. Примера, 9 тур
Данубио
- : -
28.09.2025
Монтевидео Сити Торке
Уругвай. Примера, 9 тур
Монтевидео Уондерерс
- : -
27.09.2025
Серро
Уругвай. Примера, 9 тур
Ливерпуль
- : -
27.09.2025
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 9 тур
Серро Ларго
- : -
28.09.2025
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 9 тур
Пласа Колония
- : -
28.09.2025
Ривер Плейт
Уругвай. Примера, 9 тур
Данубио
- : -
28.09.2025
Монтевидео Сити Торке
Последние матчи
Все
Ливерпуль
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 8 тур
Насьональ
3 : 1
21.09.2025
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 8 тур
Бостон Ривер
6 : 1
20.09.2025
Пласа Колония
Уругвай. Примера, 7 тур
Ливерпуль
2 : 2
13.09.2025
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 7 тур
Расинг М
0 : 0
13.09.2025
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 6 тур
Монтевидео Сити Торке
1 : 1
08.09.2025
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 8 тур
Насьональ
3 : 1
21.09.2025
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 7 тур
Ливерпуль
2 : 2
13.09.2025
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 6 тур
Монтевидео Сити Торке
1 : 1
08.09.2025
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 5 тур
Ливерпуль
2 : 0
30.08.2025
Дефенсор Спортинг
Уругвай. Примера, 4 тур
Серро
2 : 1
24.08.2025
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 8 тур
Бостон Ривер
6 : 1
20.09.2025
Пласа Колония
Уругвай. Примера, 7 тур
Расинг М
0 : 0
13.09.2025
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 6 тур
Бостон Ривер
2 : 0
07.09.2025
Ривер Плейт
Уругвай. Примера, 5 тур
Бостон Ривер
2 : 1
01.09.2025
Прогресо
Уругвай. Примера, 3 тур
Бостон Ривер
2 : 1
16.08.2025
Пеньяроль
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: