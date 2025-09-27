Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ливерпуль - Бостон Ривер: онлайн-трансляция 27 сентября 2025

Ливерпуль
27.09.2025, суббота, 22:00
Уругвай. Примера, 9 тур
- : -
Не начался
Бостон Ривер
Матч Личные встречи Таблица
Статистика матча Ливерпуль - Бостон Ривер
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Ливерпуль
Бостон Ривер
«Спартак» отказался от автора победного гола в финале молодежного ЧМ-2023
28 февраля 2024, 10:45
3
«Барселона» близка к покупке 20-летнего уругвайца
25 апреля 2023, 14:22
Суарес стал чемпионом Уругвая с «Насьоналем». Он оформил дубль в финале плей-офф
31 октября 2022, 09:46
Тен Хаг прокомментировал разгромную победу «МЮ» над «Ливерпулем»
13 июля 2022, 01:09
Отступные за Вернера могут снизиться на 10 миллионов, если «Лейпциг» не выиграет чемпионат
7 мая 2020, 15:57
«Спартак» отказался от автора победного гола в финале молодежного ЧМ-2023
28 февраля 2024, 10:45
3
«Барселона» близка к покупке 20-летнего уругвайца
25 апреля 2023, 14:22
Суарес стал чемпионом Уругвая с «Насьоналем». Он оформил дубль в финале плей-офф
31 октября 2022, 09:46
Тен Хаг прокомментировал разгромную победу «МЮ» над «Ливерпулем»
13 июля 2022, 01:09
Отступные за Вернера могут снизиться на 10 миллионов, если «Лейпциг» не выиграет чемпионат
7 мая 2020, 15:57
Больше новостей
Уругвай. Примера
Все
Текущие
Будущие
Уругвай. Примера, 9 тур
Монтевидео Уондерерс
- : -
27.09.2025
Серро
Уругвай. Примера, 9 тур
Ливерпуль
- : -
27.09.2025
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 9 тур
Серро Ларго
- : -
28.09.2025
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 9 тур
Пласа Колония
- : -
28.09.2025
Ривер Плейт
Уругвай. Примера, 9 тур
Данубио
- : -
28.09.2025
Монтевидео Сити Торке
Уругвай. Примера, 9 тур
Монтевидео Уондерерс
- : -
27.09.2025
Серро
Уругвай. Примера, 9 тур
Ливерпуль
- : -
27.09.2025
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 9 тур
Серро Ларго
- : -
28.09.2025
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 9 тур
Пласа Колония
- : -
28.09.2025
Ривер Плейт
Уругвай. Примера, 9 тур
Данубио
- : -
28.09.2025
Монтевидео Сити Торке
Последние матчи
Все
Ливерпуль
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 8 тур
Насьональ
3 : 1
21.09.2025
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 8 тур
Бостон Ривер
6 : 1
20.09.2025
Пласа Колония
Уругвай. Примера, 7 тур
Ливерпуль
2 : 2
13.09.2025
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 7 тур
Расинг М
0 : 0
13.09.2025
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 6 тур
Монтевидео Сити Торке
1 : 1
08.09.2025
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 8 тур
Насьональ
3 : 1
21.09.2025
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 7 тур
Ливерпуль
2 : 2
13.09.2025
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 6 тур
Монтевидео Сити Торке
1 : 1
08.09.2025
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 5 тур
Ливерпуль
2 : 0
30.08.2025
Дефенсор Спортинг
Уругвай. Примера, 4 тур
Серро
2 : 1
24.08.2025
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 8 тур
Бостон Ривер
6 : 1
20.09.2025
Пласа Колония
Уругвай. Примера, 7 тур
Расинг М
0 : 0
13.09.2025
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 6 тур
Бостон Ривер
2 : 0
07.09.2025
Ривер Плейт
Уругвай. Примера, 5 тур
Бостон Ривер
2 : 1
01.09.2025
Прогресо
Уругвай. Примера, 3 тур
Бостон Ривер
2 : 1
16.08.2025
Пеньяроль
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 