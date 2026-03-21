Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Уругвай. Примера
Серро Ларго - Депортиво Мальдонадо
Серро Ларго - Депортиво Мальдонадо: обзор матча 21 марта 2026
Серро Ларго
21.03.2026, суббота, 00:00
Уругвай. Примера, 7 тур
3 : 1
Завершен
Депортиво Мальдонадо
61'
A. Pandiani
89'
D. Daguerre
90+7'
T. Correa
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серро Ларго - Депортиво Мальдонадо
Завершен
ГОЛ! 3:0!
Tiziano Correa
90'
+7
Желтая карточка
Pedro González
90'
+2
90'
+5'
ГОЛ! 2:0!
Diego Daguerre
89'
Замена
Diego Daguerre
️️️️➡️️
Matías Fracchia
87'
Замена
Santiago Franca
️️️️➡️️
A. Pandiani
87'
81'
Замена
Sebastián González
️️️️➡️️
Adrián Vila
Замена
N. Ramos
️️️️➡️️
Alexis Piegas
81'
Замена
Julián Pou
️️️️➡️️
Gustavo Viera
77'
Замена
Bruno Joaquín Hernández Álvarez
️️️️➡️️
Maximiliano Añasco
77'
72'
Замена
Guillermo Lopez
️️️️➡️️
Christian Tabó
64'
Желтая карточка
Maximiliano González
Желтая карточка
Lucas Correa
64'
61'
Желтая карточка
Adriano Freitas
ГОЛ! 1:0!
A. Pandiani
61'
54'
Желтая карточка
Nicolás Fuica
46'
Замена
Adriano Freitas
️️️️➡️️
Diego Segovia
45'
+3'
Желтая карточка
Alexis Piegas
34'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серро Ларго
12
Pedro González
ВР
3
Alexis Piegas
ЦЗ
16
Matías Fracchia
ЦЗ
14
Lucas Correa
ЦП
15
Sebastián Assis
ЦП
8
Mario García
ЦП
11
Maximiliano Añasco
ЦП
10
A. Pandiani
ЦП
17
A. Hernandez
ЦФ
9
Tiziano Correa
ЦФ
7
Gustavo Viera
ЦФ
Главный тренер
Хуан Джасинто Родригес
Депортиво Мальдонадо
25
Diego Segovia
ВР
22
Хуан Рамос
ЛЗ
33
Nicolás Fuica
ЦЗ
4
Juan Martin Ginzo
ЦЗ
23
Adrián Vila
ЦП
8
Maximiliano González
ЦП
21
Matías Espíndola
ЦП
16
Renato César
ЦП
42
Joaquín Fernández
ЦФ
14
Christian Tabó
ЦФ
10
Maximiliano Noble
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Ди Нойя
Серро Ларго
24
Lukas González
ВР
21
Julián Pou
ЦЗ
28
N. Ramos
ЦЗ
20
Santiago Franca
ЦЗ
22
Nicolas Bertocchi
ЦП
5
Santiago Marcel
ЦП
25
Emiliano Jourdan
ЦП
30
Bruno Joaquín Hernández Álvarez
ЦФ
18
Diego Daguerre
ЦФ
13
Borys Barone
ЦФ
Депортиво Мальдонадо
1
Adriano Freitas
ВР
3
Hernán Menosse
ЦЗ
32
Hernán Petrik
ЦЗ
31
Franco Marino
ЦЗ
15
Sebastián González
ЦП
9
Elías de León
ЦП
20
Sebastián Tormo
ЦП
80
Bruno Centeno
ЦП
11
Guillermo Lopez
ЦФ
17
Santiago Ramírez
ЦФ
2-5-3
12
3
16
15
8
11
10
14
7
9
17
3-4-3
25
33
4
22
Рамос
8
21
16
23
10
14
42
7
21
21
7
3
28
28
3
10
20
20
10
11
30
30
11
16
18
18
16
25
1
1
25
23
15
15
23
14
11
11
14
17
17
Остались в запасе
Серро Ларго
Депортиво Мальдонадо
24
Lukas González
ВР
22
Nicolas Bertocchi
ЦП
5
Santiago Marcel
ЦП
25
Emiliano Jourdan
ЦП
13
Borys Barone
ЦФ
Главный тренер
Хуан Джасинто Родригес
3
Hernán Menosse
ЦЗ
32
Hernán Petrik
ЦЗ
31
Franco Marino
ЦЗ
9
Elías de León
ЦП
20
Sebastián Tormo
ЦП
80
Bruno Centeno
ЦП
Главный тренер
Габриэль Ди Нойя
Остались в запасе
24
Lukas González
ВР
22
Nicolas Bertocchi
ЦП
5
Santiago Marcel
ЦП
25
Emiliano Jourdan
ЦП
13
Borys Barone
ЦФ
Остались в запасе
3
Hernán Menosse
ЦЗ
32
Hernán Petrik
ЦЗ
31
Franco Marino
ЦЗ
9
Elías de León
ЦП
20
Sebastián Tormo
ЦП
80
Bruno Centeno
ЦП
Главный тренер
Хуан Джасинто Родригес
Главный тренер
Габриэль Ди Нойя
Статистика матча Серро Ларго - Депортиво Мальдонадо
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Информация о матче
Главный судья:
Эстебан Остойич
Стадион:
Estadio Arquitecto Antonio Eleuterio Ubilla, Melo
Новости команд
Все
Серро Ларго
Депортиво Мальдонадо
Больше новостей
Последние матчи
Все
Серро Ларго
Депортиво Мальдонадо
Уругвай. Примера, 4 тур
Ливерпуль
0 : 0
09.06.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 4 тур
Монтевидео Сити Торке
2 : 4
06.06.2026
Депортиво Мальдонадо
Уругвай. Примера, 3 тур
Депортиво Мальдонадо
3 : 0
01.06.2026
Насьональ
Уругвай. Примера, 3 тур
Серро Ларго
2 : 0
30.05.2026
Серро
Уругвай. Примера, 2 тур
Монтевидео Уондерерс
1 : 1
24.05.2026
Депортиво Мальдонадо
Уругвай. Примера, 4 тур
Ливерпуль
0 : 0
09.06.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 3 тур
Серро Ларго
2 : 0
30.05.2026
Серро
Уругвай. Примера, 2 тур
Серро Ларго
3 : 0
23.05.2026
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 1 тур
Расинг М
1 : 0
17.05.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 15 тур
Серро Ларго
2 : 3
12.05.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 4 тур
Монтевидео Сити Торке
2 : 4
06.06.2026
Депортиво Мальдонадо
Уругвай. Примера, 3 тур
Депортиво Мальдонадо
3 : 0
01.06.2026
Насьональ
Уругвай. Примера, 2 тур
Монтевидео Уондерерс
1 : 1
24.05.2026
Депортиво Мальдонадо
Уругвай. Примера, 1 тур
Депортиво Мальдонадо
3 : 1
19.05.2026
Данубио
Уругвай. Примера, 15 тур
Депортиво Мальдонадо
2 : 1
11.05.2026
Бостон Ривер
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: