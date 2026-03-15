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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Сентраль Эспаньол - Серро Ларго
Сентраль Эспаньол - Серро Ларго: обзор матча 15 марта 2026
Сентраль Эспаньол
15.03.2026, воскресенье, 16:00
Уругвай. Примера, 6 тур
1 : 3
Завершен
Серро Ларго
Матч
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Статистика игроков
Личные встречи
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Коэффициенты
Статистика матча Сентраль Эспаньол - Серро Ларго
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Информация о матче
Стадион:
Парке Палермо
Посещаемость:
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Прогресо
- : -
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Серро
- : -
07.06.2026
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- : -
08.06.2026
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Ливерпуль
- : -
09.06.2026
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Прогресо
- : -
07.06.2026
Альбион
Уругвай. Примера, 4 тур
Серро
- : -
07.06.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 4 тур
Дефенсор Спортинг
- : -
08.06.2026
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 4 тур
Ливерпуль
- : -
09.06.2026
Серро Ларго
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Серро Ларго
Уругвай. Примера, 4 тур
Сентраль Эспаньол
1 : 1
06.06.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 3 тур
Пеньяроль
0 : 1
02.06.2026
Сентраль Эспаньол
Уругвай. Примера, 3 тур
Серро Ларго
2 : 0
30.05.2026
Серро
Уругвай. Примера, 2 тур
Серро
1 : 0
24.05.2026
Сентраль Эспаньол
Уругвай. Примера, 2 тур
Серро Ларго
3 : 0
23.05.2026
Бостон Ривер
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Сентраль Эспаньол
1 : 1
06.06.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 3 тур
Пеньяроль
0 : 1
02.06.2026
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1 : 0
24.05.2026
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Сентраль Эспаньол
2 : 1
17.05.2026
Дефенсор Спортинг
Уругвай. Примера, 15 тур
Сентраль Эспаньол
2 : 0
10.05.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 3 тур
Серро Ларго
2 : 0
30.05.2026
Серро
Уругвай. Примера, 2 тур
Серро Ларго
3 : 0
23.05.2026
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 1 тур
Расинг М
1 : 0
17.05.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 15 тур
Серро Ларго
2 : 3
12.05.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 14 тур
Прогресо
0 : 1
03.05.2026
Серро Ларго
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