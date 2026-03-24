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Ливерпуль - Сентраль Эспаньол: обзор матча 24 марта 2026

Ливерпуль
24.03.2026, вторник, 23:00
Уругвай. Примера, 8 тур
3 : 3
Завершен
Сентраль Эспаньол
Матч Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Статистика матча Ливерпуль - Сентраль Эспаньол
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Информация о матче
Стадион:
Бельведере
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2020.05.07 15:57
«Спартак» отказался от автора победного гола в финале молодежного ЧМ-2023
2024.02.28 10:45
3
«Барселона» близка к покупке 20-летнего уругвайца
2023.04.25 14:22
Суарес стал чемпионом Уругвая с «Насьоналем». Он оформил дубль в финале плей-офф
2022.10.31 09:46
Тен Хаг прокомментировал разгромную победу «МЮ» над «Ливерпулем»
2022.07.13 01:09
Отступные за Вернера могут снизиться на 10 миллионов, если «Лейпциг» не выиграет чемпионат
2020.05.07 15:57
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0 : 0
09.06.2026
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Сентраль Эспаньол
1 : 1
06.06.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 3 тур
Пеньяроль
0 : 1
02.06.2026
Сентраль Эспаньол
Уругвай. Примера, 3 тур
Бостон Ривер
0 : 1
01.06.2026
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 2 тур
Серро
1 : 0
24.05.2026
Сентраль Эспаньол
Уругвай. Примера, 4 тур
Ливерпуль
0 : 0
09.06.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 3 тур
Бостон Ривер
0 : 1
01.06.2026
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 2 тур
Ливерпуль
0 : 0
23.05.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 1 тур
Пеньяроль
2 : 1
17.05.2026
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 15 тур
Монтевидео Уондерерс
1 : 0
09.05.2026
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 4 тур
Сентраль Эспаньол
1 : 1
06.06.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 3 тур
Пеньяроль
0 : 1
02.06.2026
Сентраль Эспаньол
Уругвай. Примера, 2 тур
Серро
1 : 0
24.05.2026
Сентраль Эспаньол
Уругвай. Примера, 1 тур
Сентраль Эспаньол
2 : 1
17.05.2026
Дефенсор Спортинг
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2 : 0
10.05.2026
Расинг М
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