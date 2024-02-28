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  • «Спартак» отказался от автора победного гола в финале молодежного ЧМ-2023

«Спартак» отказался от автора победного гола в финале молодежного ЧМ-2023

28 февраля 2024, 10:45
3

У «Спартака» был вариант с переходом уругвайского нападающего «Ливерпуля» из Монтевидео Лусиано Родригеса. По данным Metaratings.ru, кандидатуру форварда предлагали спортивному блоку клуба.

В нем оценили потенциал Родригеса, однако у клуба были другие варианты для усиления и от игрока отказались.

Сам уругваец предварительно был готов обсуждать вариант со «Спартаком», также были контакты с его агентом.

  • Родригес стал автором победного гола в финале молодежного чемпионата мира-2023. Сборная Уругвая в той игре победила Италию в финале (1:0).
  • Контракт форварда с нынешним клубом действителен до 31 декабря 2027 года.
  • В 2023 году 20-летний Родригес провел 36 матчей за клуб во всех турнирах, забил десять голов и отдал шесть результативных передач.
  • В этом году он сыграл в 2 встречах уругвайской Примеры и 1 раз отметился взятием ворот.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Уругвай. Примера Ливерпуль Спартак
Комментарии (3)
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Cleaner
1709106795
Спартаку в составе нужны только БЕГЛЫЕ НАРКОТОРГОВЦЫ!!!...)))
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lek!
1709112247
Чуть выше пишут , про Мороканца с 3 забитыми голами и возрастом по более . Но в тоже врем отказываются от перспективного молодого игрока . Не понятна логика Спартака.
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Romio-xxx
1709128820
Перспективный молодой игрок,с неплохой статистикой и отказались....
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