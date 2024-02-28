«Спартак» отказался от автора победного гола в финале молодежного ЧМ-2023

У «Спартака» был вариант с переходом уругвайского нападающего «Ливерпуля» из Монтевидео Лусиано Родригеса. По данным Metaratings.ru, кандидатуру форварда предлагали спортивному блоку клуба.
В нем оценили потенциал Родригеса, однако у клуба были другие варианты для усиления и от игрока отказались.
Сам уругваец предварительно был готов обсуждать вариант со «Спартаком», также были контакты с его агентом.
- Родригес стал автором победного гола в финале молодежного чемпионата мира-2023. Сборная Уругвая в той игре победила Италию в финале (1:0).
- Контракт форварда с нынешним клубом действителен до 31 декабря 2027 года.
- В 2023 году 20-летний Родригес провел 36 матчей за клуб во всех турнирах, забил десять голов и отдал шесть результативных передач.
- В этом году он сыграл в 2 встречах уругвайской Примеры и 1 раз отметился взятием ворот.
Источник: Metaratings.ru