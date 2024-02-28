«Спартак» отказался от автора победного гола в финале молодежного ЧМ-2023

У «Спартака» был вариант с переходом уругвайского нападающего «Ливерпуля» из Монтевидео Лусиано Родригеса. По данным Metaratings.ru, кандидатуру форварда предлагали спортивному блоку клуба.

В нем оценили потенциал Родригеса, однако у клуба были другие варианты для усиления и от игрока отказались.

Сам уругваец предварительно был готов обсуждать вариант со «Спартаком», также были контакты с его агентом.