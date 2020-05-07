Отступные за Вернера могут снизиться на 10 миллионов, если «Лейпциг» не выиграет чемпионат

Трансфер форварда «РБ Лейпицг» Тимо Вернера может обойтись потенциальным покупателям на 10 миллионов евро дешевле.

Если клуб не сможет выиграть Бундеслигу, то сумма трансфера составит 50 миллионов евро.

Среди претендентов на игрока – «Интер», который видит в немце замену Лаутаро Мартинесу, который может уйти в «Барселону». Сообщалось, что сам Вернер хочет перейти в «Ливерпуль».